La Fundación Deportiva Municipal de Avilés lanza más de treinta actividades para el curso 2026-2027

Comienza el curso también en la Fundación Deportiva Municipal de Aviles (FDM). El Ayuntamiento de Avilés, a través de la citada Fundación, ofrecerá más de una treintena de actividades para el curso deportivo 2026/2027. Cuenta, como es habitual, con precios asequibles y una oferta muy variada de disciplinas deportivas, adaptada a todos los gustos y necesidades. La programación de actividades se ofrece en grandes bloques: acuáticas, sala, cancha y al aire libre.

El plazo de inscripción se abrirá a las 8.15 horas del miércoles 9 de septiembre a través de la sede electrónica. El curso comenzará el 28 de septiembre de 2026 y finalizará el 27 de junio de 2027. Se ofrecen modalidades para todas las edades y condiciones físicas, con horarios muy variados para facilitar el acceso a la práctica deportiva a toda la ciudadanía.

Estas actividades podrán sufrir alteraciones o ligeras modificaciones en su desarrollo para acondicionarlas a las necesidades que puedan ir surgiendo en cada unos de los tres trimestres en que se dividen en la practica totalidad de las actividades; las únicas excepciones son la actividad acuática para embarazadas (medio trimestre) y los cursos de tenis (15 clases).

El listado total de actividades ofertadas es el siguiente:

Actividades acuáticas de enseñanza, organizadas para diferentes grupos de edad: niños/as de educación infantil, niños/as de educación primaria, jóvenes hasta los 18 años y personas adultas.

organizadas para diferentes grupos de edad: niños/as de educación infantil, niños/as de educación primaria, jóvenes hasta los 18 años y personas adultas. Actividades acuáticas de fitness: natación de mantenimiento para jóvenes y para personas adultas, gimnasia acuática para personas adultas, aquaerobic (imprescindible saber nadar), aquarunning y AquaGAP.

natación de mantenimiento para jóvenes y para personas adultas, gimnasia acuática para personas adultas, aquaerobic (imprescindible saber nadar), aquarunning y AquaGAP. Actividades acuáticas para poblaciones especiales: actividad acuática para personas con discapacidad, para embarazadas, para bebés y para mayores de 65 años.

actividad acuática para personas con discapacidad, para embarazadas, para bebés y para mayores de 65 años. Actividades de sala y cancha: gimnasia de mantenimiento para personas adultas, gimnasia para mayores, aerobic con step, aeróbic, pilates, pilates para mayores de 55 años, G.A.P. (Glúteo-Abdominal-Pierna), hipopresivos, zumba, yoga, tonificación (espalda sana), ciclismo indoor, patinaje artístico (niños/as de 3 a 18 años), hipo-pilates y mayores activos.

gimnasia de mantenimiento para personas adultas, gimnasia para mayores, aerobic con step, aeróbic, pilates, pilates para mayores de 55 años, G.A.P. (Glúteo-Abdominal-Pierna), hipopresivos, zumba, yoga, tonificación (espalda sana), ciclismo indoor, patinaje artístico (niños/as de 3 a 18 años), hipo-pilates y mayores activos. Actividades al aire libre: cursos de tenis y gimnasia al aire libre en parques destinados tanto a personas mayores de 65 años como a menores de esa edad.

Toda la información de la organización de las actividades y de los horarios ya está disponible en los tablones de anuncios de las piscinas y en los accesos y vestíbulos de las instalaciones deportivas municipales, así como en la web municipal, a través del siguiente enlace: https://aviles.es/documents/20124/27856716/Actividades+FDM+26-27.pdf/

Las inscripciones quedarán abiertas el miércoles 9 de septiembre a las 8:15 horas. También podrán hacerse las inscripciones a través de los cajeros ciudadanos instalados en los Complejos deportivos Avilés y La Magdalena. El personal de ambas instalaciones podrá ofrecer asistencia en el uso de los cajeros en caso de ser necesario.

Quienes aún no sean usuarios/as de la Fundación Deportiva Municipal deberán darse de alta antes de formalizar la inscripción. Pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección accesowebFDM@aviles.es incluyendo los siguientes datos personales: nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección, teléfono de contacto y certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que desee que se remitan los recibos de las actividades en las que se inscriba.También pueden realizar este trámite presencialmente, recogiendo el impreso correspondiente en la ventanilla de control del Complejo Deportivo Avilés, del Complejo Deportivo de La Magdalena o del Complejo Deportivo Los Canapés. El registro de usuario/a es gratuito; una vez dado de alta se le facilitará la tarjeta deportiva y el acceso como usuario a la plataforma de inscripciones en la web.

La única modalidad que no admite inscripciones por la página web son los cursos de piscina para personas con discapacidad. En estos casos es necesario hablar previamente con el Coordinador de Piscinas, quien valorará cada caso de manera individual y ofrecerá los horarios según necesidades. El pago de las inscripciones en las actividades se realizará mediante domiciliación bancaria.

Aunque las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de octubre, A partir del 17 de septiembre solo se mantendrán abiertas las inscripciones en los grupos en los que haya un mínimo de inscripción y esté garantizada su realización. Los grupos que no alcancen el número mínimo de inscripciones podrán ser suspendidos.