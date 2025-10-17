Regla de Naviego y Rato estrenan caminos gracias al plan cangués para mejorar la red rural de caminos

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea está invirtiendo un montante de 160.000 euros en la mejora de la red local de caminos, con especial hincapié en zonas de uso ganadero. En concreto, se han destinado 100.000 euros al rebacheo de varios puntos y unos 60.000 euros en mejorar dos pistas de los núcleos de Regla de Naviego y Rato.

"El principal objetivo de estas actuaciones es adecuar las infraestructuras rurales a las necesidades de quienes residen y trabajan en esa zona, especialmente, los ganaderos que dependen de estos viales para el manejo de sus explotaciones", destacó el edil de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez.

El hormigonado de Naviego. / R. T. C.

El consistorio explica que en Regla de Naviego se ha hecho el hormigonado de 400 metros de caminos. "Se intervino en puntos que se encontraban en mal estado y suponían un perjuicio para el día a día de los ganaderos de la zona", exponen. Por otro lado, en Rato "se está ejecutando el hormigonado de un camino da acceso a la sierra". Está previsto actuar en unos 250 metros de vial.

En lo que se refiere a los trabajos de mantenimiento en las carreteras locales, el consistorio explica que se ha actuado en las principales vías del valle del río Narcea. Es el caso de los accesos a Larna, Castañedo, Otás, Perandones o Sevil, que "han sido rebacheados". El Gobierno local explica que "estas actuaciones se han iniciado ya en el acceso de Sieiro hasta Carballo y se continuará con la carretera Antrago-Porley".

“El rebacheo de los accesos supone una labor de mantenimiento de las carreteras locales. Se están llevando a cabo con el personal del Ayuntamiento y supone una inversión de más de 100.000 euros”, añadió Menéndez, que confía en "seguir abordando actuaciones integrales que pongan fin al fuerte deterioro de las infraestructuras tras años de abandono".