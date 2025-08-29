Ciclismo La etapa 7 de la Vuelta a España, en imágenes Agencias Actualizado: 29/08/2025 18:08 Ver galería > La etapa 7 de la Vuelta a España, en imágenes: Victoria de Juan Ayuso

La jornada 7 de la Vuelta a España, en imágenes Agencias La etapa 7 de la Vuelta a España, en imágenes: Victoria de Juan Ayuso

La jornada 7 de la Vuelta a España, en imágenes Agencias La etapa 7 de la Vuelta a España, en imágenes: Victoria de Juan Ayuso

La jornada 7 de la Vuelta a España, en imágenes Agencias La etapa 7 de la Vuelta a España, en imágenes: Victoria de Juan Ayuso

La jornada 7 de la Vuelta a España, en imágenes Agencias La etapa 7 de la Vuelta a España, en imágenes: Victoria de Juan Ayuso

La jornada 7 de la Vuelta a España, en imágenes Agencias La etapa 7 de la Vuelta a España, en imágenes: Victoria de Juan Ayuso

La jornada 7 de la Vuelta a España, en imágenes Agencias La etapa 7 de la Vuelta a España, en imágenes: Victoria de Juan Ayuso

La jornada 7 de la Vuelta a España, en imágenes Agencias La etapa 7 de la Vuelta a España, en imágenes: Victoria de Juan Ayuso

La jornada 7 de la Vuelta a España, en imágenes Agencias La etapa 7 de la Vuelta a España, en imágenes: Victoria de Juan Ayuso

La jornada 7 de la Vuelta a España, en imágenes Agencias La etapa 7 de la Vuelta a España, en imágenes: Victoria de Juan Ayuso

La jornada 7 de la Vuelta a España, en imágenes Agencias La etapa 7 de la Vuelta a España, en imágenes: Victoria de Juan Ayuso

La jornada 7 de la Vuelta a España, en imágenes Agencias La etapa 7 de la Vuelta a España, en imágenes: Victoria de Juan Ayuso