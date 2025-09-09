La etapa 16 de la Vuelta, en imágenes

POIO (PONTEVEDRA), 09/09/2025.-El pelotón durante la etapa 16 de la Vuelta Ciclista a España que se disputa este martes entre Poio y Mos-Castro de Herville (Pontevedra), de 167.9 km de recorrido. EFE/ Javier Lizón
Javier Lizón / EFE
Javier Lizón / EFE
Lavandeira / EFE
Carlos Castro - Europa Press / Europa Press
La Vuelta Ciclista a España se neutraliza a 8 km de la meta por protestas por Gaza
Los ciclistas del equipo Israel Premier Tech pasan ante las protestas propalestina durante la etapa 16 de la Vuelta Ciclista a España que se disputa este martes entre Poio y Mos-Castro de Herville (Pontevedra), de 167.9 km de recorrido. EFE/ Lavandeira Jr