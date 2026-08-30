El cuarto mejor jinete del mundo se lleva el Gran Premio de Gijón 2026

El Concurso Hípico Internacional de Gijón bajó el telón con el mejor final posible: un Gran Premio a la altura de la categoría del concurso y con uno de los grandes nombres del salto internacional en lo más alto. Scott Brash y «Hello Folie» se proclamaron vencedores del Gran Premio de Gijón, prueba de 1,60 metros y dotada con 200.000 euros, después de completar sin faltas las dos mangas y detener el cronómetro de la segunda en 50,30 segundos.

1º Scott Brash; 2º Yuri Mansur; 3ª Millie Allen, ganadores del Gran Premio de Gijón / Juan Plaza / LNE

El británico, que llegaba a Las Mestas después de haber sido uno de los grandes protagonistas del reciente Campeonato del Mundo de Aquisgrán, volvió a demostrar por qué está entre los mejores jinetes del planeta. Brash no necesitó arriesgar más de la cuenta. Su primera manga, en 77,70 segundos, le dejó en una posición privilegiada para afrontar el segundo recorrido. En la ronda definitiva mantuvo la precisión y encontró el equilibrio entre velocidad y seguridad que exigía un recorrido de estas dimensiones.

Scott Brash / Juan Plaza / LNE

Mansur y Allen completan el podio en Las Mestas

La segunda posición fue para Yuri Mansur con «QH Alfons Santo Antonio», también con doble cero. El brasileño completó la primera manga en 79,63 segundos y la segunda en 53,77. El resultado confirma además el buen momento de Mansur, que ya había logrado importantes resultados internacionales con esta montura. «QH Alfons Santo Antonio» fue, por ejemplo, pieza del equipo Rome Gladiators que ganó la Final de la Global Champions League de 2025.

Yuri Mansur / Juan Plaza / LNE

El tercer puesto correspondió a Millie Allen con «Quickly D vh Ijzerenlindehof», igualmente sin derribos en las dos mangas: 79,50 segundos en la primera y 56,50 en la definitiva. La británica llegaba además a este Gran Premio después de haber terminado tercera el sábado en la prueba de 1,45 metros con «Quick Diamant HR», confirmando su buen concurso en Gijón.

El cuarto doble cero fue para Janne Friederike Meyer-Zimmermann y «Van Tastic», que completaron sus dos recorridos en 81,66 y 57,82 segundos. De esta forma, los cuatro primeros clasificados terminaron el Gran Premio sin una sola falta.

La segunda ronda también dejó algunos de los momentos más delicados de la tarde. Barbara Schnieper sufrió una caída con «Canice», quedando fuera de la clasificación, mientras que Robert Whitaker, después de una primera manga sin derribos en 78,81 segundos, tuvo una segunda ronda para olvidar: derribó todas las barras de un mismo obstáculo y terminó retirándose.

La quinta posición fue para Paola Amilibia y «Quinley», con cuatro puntos, seguida de Jack Whitaker con «Jack JL» y Emanuele Camilli con «Chacco's Air PS», ambos también con cuatro. Luciana Diniz y «Holly Rzh» terminaron octavos con ocho puntos, mientras que el español Luis Jesús Escobar fue noveno con «Edesa's Jento de Belle Vue», también con ocho.

Sira Martínez, mejor española del cuatro estrellas

Sira Martínez se lleva el Trofeo LA NUEVA ESPAÑA a la mejor atleta española en las pruebas de cuatro estrellas del concurso. La amazona ha destacado por su regularidad durante toda la competición y cierra su participación en el cuatro estrellas con su séptimo puesto con «Texas» en el Trofeo Esnova Racks de 1,45 metros, que se convierte en su mejor resultado de esta edición.

Sira Martínez con Mercedes Fernández, responsable comercial de LA NUEVA ESPAÑA / Juan Plaza / LNE

Sira, que compitió en Gijón con «Izara des Dames», «Texas» y «Pipper des Vergers Z», completó además tres recorridos consecutivos sin derribos en las primeras pruebas del cuatro estrellas: fue 15.ª con «Izara des Dames» en 1,40 metros, séptima con «Texas» en 1,45 y octava con «Pipper des Vergers Z» en 1,50.

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Es un reconocimiento especialmente significativo para una amazona que mantiene una vinculación especial con Gijón. Este año además con la presencia de la Fundación Xana en Las Mestas durante el concurso.