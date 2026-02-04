La Seguridad Social lo confirma: en el mes de febrero vas a cobrar menos en la nómina

"Este mes ya has cobrado menos que el pasado gracias al mecanismo de equidad intergeneracional, que es una cotización que no da derecho a ninguna contraprestación directa futura y por lo tanto es un impuesto". Es el claro aviso de Andrés Millán consejero legal, quien desde su perfil en TikTok, "Lawtips", explica a qué se debe este cambio.

"Los que hemos estudiado Derecho sabemos que tiene más sentido llamar impuestos a las cotizaciones que cotizaciones a los impuestos. Y también sabemos interpretar la ley y ver óomo año a año, el MEI va subiendo y dura hasta el año 2050 y vemos cómo el año 2025 era un 0,8% y ahora es un 0,9%. Un sueldo 2º que según el INE son €28 000 representa €250 al año", cuenta el experto.

Pero habrá quien piense que se trata de algo que poco puede afecrtarle. Para ello, el abogado poen un ejemplo. "¿Qué dices tío? Si un 0,75% lo paga la empresa y el paga y el trabajador solo paga un 0,15%, eso son 4 duros. Entonces si lo que paga la empresa no afecta para nada al trabajador, ¿por qué no hacemos que la empresa pague un 50%?"

"Por supuesto que afecta porque el salario es una negociación completa de todos los conceptos entre el empresario y el trabajador y en el largo plazo de una forma u otra te lo terminará repercutiendo", explica el experto.

"Por ejemplo, no subiéndote tanto el sueldo en el futuro y en el salario mínimo supone unos €150 al año. Por eso, entre esto, más la no defraudación del IRPF, más la no actualización de los mínimos personales y familiares, el trabajo realmente está más desincentivado que ganar pasta vendiendo inmuebles, fondos, oro", añade.

Y advierte."Ojo, ya no digamos ganando la lotería que es Lo que menos impuestos paga de todo esto