Primer día de etiqueta ambiental en Gijón: "Si no puedo entrar al centro que tampoco me cobren la viñeta"

Primer día de etiqueta ambiental en Gijón. Desde este mismo miércoles es obligatorio que «todo vehículo que circule o estacione» por la ciudad exhiba el distintivo. Varios usuarios rezagados aún no tienen la pegatina y temen una posible multa de tráfico, que sería de 90 euros. Esta medida, incluida en la ordenanza de movilidad sostenible, afecta a turismos, autobuses, camiones, ciclomotores y motocicletas. Los vehículos más antiguos, sin derecho a la pegatina, podrán seguir circulando por la ciudad, aunque ya no pueden aparcar en la zona ORA. «Si no puedo entrar al centro que tampoco me cobre la viñeta», clamaba esta mañana Luis Ángel Oliver a bordo de su Mercedes 200 E, vehículo que ahora cumple 28 años: «Me están obligando a cambiar el coche».

Luis García, propietario de dos turismos y una moto, fue uno de los previsores: «Uno es viejo y no le hace falta, la moto y el otro coche ya tienen la pegatina y llevan la C». Eso sí, sin miedo a una multa en el primer día de normativa, García clama contra la normativa: «Esto perjudica a los que tienen menos ingresos, porque poco a poco los están obligando a cambiar el coche». Otros rezagados como Alberto Mora, se dirigían a Correos a la mayor velocidad posibles para hacerse con el distintivo. «Tengo miedo a que me multen. Basta que sea el primer día para que no pasen una», temía el gijonés: «De hecho, pensaba que los ciclomotores no necesitaban distintivo». Nacho Valdés, a bordo de un Opel Corsa de 2007, también fue otro de los vecinos que dejó la pegatina para última hora: «Pasé ya tres veces estos días y había una cola infernal. Volví hoy por la mañana y seguía habiendo cola». El distintivo ambiental es una manera de clasificar los vehículos en función de su eficiencia energética. Hay cuatro categorías: 0 emisiones (azul), Eco (azul y verde), C (verde) y B (amarilla). Su uso se reivindica como una herramienta eficaz para que se puedan diferenciar los coches que más o menos contaminación en, por ejemplo, episodios de alta contaminación que exigen tomar medidas en el tráfico.