Una de las noticias de semana es la posible venta del Sporting por Javier Fernández al grupo mexicano Orlegi. Esta 21/22 ha sido una temporada deportiva muy floja para el club rojiblanco, que ha ido cediendo puestos hasta acabar al final cercano al descenso a la tercera división de hecho del fútbol español. El grupo inversor mejicano tiene una sección futbolística, con equipos que han mejorado resultados y obtenido títulos en sus competiciones nacionales, y se presenta como solvente y capaz para la estabilidad y un proyecto a largo plazo en la entidad asturiana. En temporadas de malos resultados, grupos de aficionados han pedido la marcha de Javier Fernández, el problema es quiénes compran sus acciones, si se valoran en 40 millones, –el ideal del “club de los socios”–, necesitaríamos 10.000 socios a 4.000 euros: ¿Cómo se organizan?

Otro problema de un club deportivo es que los resultados puntuales no dependen solo de una mejor o peor gestión –como sí suele suceder en general a medio plazo–; si por el palo, penalti o una expulsión el equipo pierde dos partidos seguidos hay jugadores, entrenador y presidente muy malos, y si la pelota entra a gol, hay jugadores, entrenador y presidente muy buenos. Con todo hay que tener precaución. Hemos visto casos populistas, como Jesús Gil en el Atlético de Madrid y sus chanchullos, o actualmente el cuestionado Peter Lim en el Valencia, son su nuevo megaestadio que ni lo acaban ni lo dejan de acabar. Y eso de 10 o 12 fichajes cada año: ¿hay comisionistas sacando tajada por traspasos a lo loco? El error opuesto: creerse competitivo tan solo con la cantera.

El otro protagonista deportivo de la semana ha sido el gijonés Luis Enrique, exjugador del Sporting, Madrid y Barcelona, logrando el triplete como entrenador con los azulgranas. Le critican como seleccionador nacional que lleva a muchos del Barça y pocos del Real, claro, no va a convocar a Casemiro, Kroos y Modric. No lo ha hecho tan mal: semifinal en Eurocopa, final en la Liga de Naciones, cabeza de serie para el mundial Catar 2022 y líder del grupo en la actual Liga de Naciones. Mientras Italia, campeona de Europa, ha sido eliminada para el mundial, y Francia, campeona del mundo, va última en su grupo. Se puede criticar por qué lleva a uno que no me gusta, o no lleva a otro que me gusta más, pero de momento los resultados avalan sus criterios.