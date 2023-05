El geógrafo Rafael Suárez Muñiz ha sido distinguido con su trabajo «Jardines singulares de Asturias» con el premio «Rosario de Acuña» de investigación. Se trata de una obra que ha sido fruto de una investigación del autor de casi dos años, sobre todos los jardines botánicos de ámbito privado de Asturias. «Estoy muy contento por el reconocimiento, no me lo esperaba para nada», recalcó ayer Suárez Muñiz tras conocer la distinción del prestigioso premio, que este año ha quedado desierto en la categoría de estudiantes, ya que solo se presentó un trabajo, pero no cumplía con los requisitos.

Su trabajo está estructurado en tres secciones. Por un lado, los jardines históricos en la introducción botánica en Asturias, por otro los jardines botánicos hechos por particulares de forma reciente, y finalmente las colecciones monoespecíficas. «Hay muchos jardines históricos, por eso incluí los pioneros en la introducción botánica en la región, por ejemplo, en camelias o cedros del Líbano. También una serie de jardines históricos, como los de Peñafrancia, Villa María, Valdesoto, La Isla o Los Selgas», comenta, antes de añadir: «Y luego ya pasamos a los botánicos, como La Viesca’l Rexidor en Salas, de Miguel Llana Valdés, que lo considero el más importante, porque no hay un bosque en Asturias igual, ni Muniellos ni Redes ni nada».