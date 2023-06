Pepe Ruiz, de rodaje y cumpleaños en Gijón

Pepe Ruiz no solo es uno de los rostros más famosos del cine español, también es un currante del séptimo arte. Lo evidenció una vez más ayer en Gijón durante el rodaje de una secuencia de «Tras las pasos de la rubia platino», la próxima película de Eduardo Castejón, que codirige con David V. Muro. Ruiz demostró sus dotes interpretativas en la terraza del hotel NH con vistas a la playa de San Lorenzo el mismo día que sopló las velas por sus 82 primaveras. La obra se trata de una comedia policiaca coral que ya lleva varias semanas de rodaje. Además de Ruiz, cuenta con actores que cualquier aficionado medio a la gran pantalla conoce, como Lluvia Rojo, Pili en la longeva «Cuéntame», o Zorian Eguileor, que interpretó uno de los papeles principales del film «El hoyo», el «Cube» español que fue un bombazo en Netflix gracias al genial papel de Iván Massagué. «Participar en un rodaje, ahora que soy jubilado administrativo, me hace seguir sintiéndome vivo», indicó Ruiz.

La secuencia de ayer en Gijón juntó a más de una veintena de extras bajo un severo sol. Ruiz era el objeto de todas las miradas y en lo grabado hace entrada en lo que parece ser una fiesta. La elegancia era la tónica de la escena. Ellos iban de traje y ellas, de vestido. Como para una boda. Alguno de los actores estaba sin camiseta seguramente por necesidades del guion. Ruiz iba con gabardina negra y sombrero. No es su primera vez en Asturias, ni tampoco la primera que se pone a las órdenes de Castejón. El ovetense, que también es uno de los protagonistas junto a Muro, se sentó ayer en la silla de dirección. Y no paró de dar instrucciones a diestro y siniestro. De hecho, lo de sentarse es un decir porque estuvo pendiente de todo, hasta del rácord y de que los reflejos de ningún miembro del equipo de rodaje se colara en las cristaleras de la terraza. La cinta no será una superproducción, pero la profesionalidad es marca de la casa.

«Es un equipo joven, entusiasta, que trabaja por amor al arte porque le gusta el mundo del cine. Es gente de aquí, con muchas ganas», relató Ruiz. A parte de él hay más caras reconocibles. Está Carlota García, la niña ahora ya mujer que daba vida a Paula en «El internado», o María Luisa Merlo, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2017, que hace una colaboración especial. También sale Tammy Nsue de la banda musical «Sweet California» o El actor Javier Bódalo, que tuvo un papel relevante en la serie de Álex de la Iglesia «30 monedas» y que es uno de secundarios más prolíficos del cine patrio.

A la cinta aún le quedan varias semanas de rodaje. La previsión es que el estreno se produzca durante la próxima Navidad. Se estudia que pueda salir en alguna plataforma digital, pero no está cerrado. Aún tiene varios pasos por dar antes de llegar al gran público. Ruiz disfruta de Asturias. «El paisaje es fantástico, me encanta la gastronomía, la gente es cordial, amable y cariñosa», enumeró. La cinta tiene varias localizaciones como el cementerio de Trubia. Grabaron también en el cuartel de Buenavista de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, en Oviedo. Se generó cierta polémica en este lugar porque dos actrices durante un descanso subieron un vídeo a la red social «TikTok» con el uniforme de la policía. Alguno aprovechó la coyuntura para difundir bulos a diestro y siniestro. La cosa ya una anécdota más de tantas que hay en los rodajes. Ayer, hubo unas cuantas más.

Los integrantes del elenco están poniendo todo de su parte para llevar la obra a buen término, aunque son conscientes de que aún les quedan unas cuantas semanas por delante para la finalización. «Cuesta a veces grabar por el tema de la luz, porque tan pronto sale el sol como se nubla», reconoció Pepe Ruiz, que celebró su 82 cumpleaños grabando por la mañana en Gijón y por la tarde en Oviedo. «No estoy mal. No estoy para tirar cohetes. Los días de rodaje que se alargan a veces me cuestan. No es como tenía 30 años, pero soy un enamorado de esta profesión y así mato el gusanillo, me hace que funcione el cerebro y la imaginación», zanjó Ruiz.