Un aliado para el talento femenino

El sector de la tecnología ha ido muchas veces asociado a clichés de género. Tópicos como que la ciencia es cosa de chicos han supuesto en ocasiones, un lastre para aquellas mujeres con vocación científica. No obstante y a pesar de que el «techo de cristal» aún no parece haberse roto del todo, en el Parque Científico Tecnológico de Gijón los proyectos liderados por mujeres no han dejado de asentarse en su espacio desde que abrió sus puertas. Es el caso de Eva Castaño, Directora de Planificación y Desarrollo Corporativo en CTIC, Rocío Lozano, directora de proyectos en TIC Media, Begoña Montes, directora de servicios corporativos en Táctica Corporativa, Aurora Barrero, Directora de Operaciones en Ubiqware, Isabel Barrio, directora de Dicampus, Eva Martín, fundadora de Qalimentaria, Cristina Fernández, Susana Lago, responsable de marketing y comunicación en Okticket y Noelia Díaz, fundadora de Obelisk Services.

Todas coinciden en el orgullo de haber seguido su vocación y ser en parte, pioneras en sectores a priori masculinizados. Sin embargo, el camino aún es largo y animan a futuras compañeras del Parque a aprovechar al ecosistema que ofrece el espacio, centrarse en la innovación y seguir sumando referentes femeninos.

Eva Castaño, Directora de Planificación y Desarrollo Corporativo en CTIC

Como mujer y profesional del sector tecnológico, Eva Castaño reconoce que «es un orgullo formar parte de la Milla del Conocimiento desde hace más de 20 años; un espacio donde confluyen innovación y talento, y donde las mujeres estamos muy presentes, liderando proyectos verdaderamente transformadores. El PCTG nos ofrece un ecosistema único, que nos conecta con empresas punteras en muchos campos».

Eva Castaño, Directora de Planificación y Desarrollo Corporativo en CTIC / Cedida a LNE

Rocío Lozano, directora de proyectos en TIC Media

Rocío Lozano lleva desde 2012 siendo parte del PCTG. «Nos ofrecía lo necesario para seguir creciendo, con instalaciones bien equipadas». El entorno y la red de empresas son lo que Lozano considera «lo más valioso» para los proyectos que se asientan en él, un espacio tecnológico donde cada vez hay más mujeres. «Eso es enriquecedor para todos los proyectos que se desarrollan aquí».

Rocí­o Lozano, de Ticmedia / Pablo Solares

Begoña Montes, directora de servicios corporativos en Táctica Corporativa

En 2008 Táctica Corporativa decidió que su sitio estaba en el PCTG. Un proyecto que ha crecido hasta convertirse en una red de transferencia de conocimiento apoyada en la consultoría y en la ingeniería y que cuenta con un equipo de 36 personas. «En el Parque, la presencia de mujeres está muy naturalizada, y probablemente esa sea una de las mayores ventajas de estar aquí».

Begoña Montes, de Táctica Corporativa / Pablo Solares

Aurora Barrero, Directora de Operaciones en Ubiqware

Ubiqware lleva una década siendo una de las empresas que eligió el Parque para crecer. «Hemos aprovechado y ayudado a consolidar y profesionalizar el entorno innovador de la Milla del Conocimiento», señala Aurora Barrero, quien destaca «la creciente presencia de mujeres en puestos de liderazgo en el PCTG, aunque queda mucho camino por recorrer y apoyar activamente a las mujeres que comienzan sus proyectos».

Aurora Barrero, de Ubiqware / Pablo Solares

Isabel Barrio, directora de Dicampus

En los 18 años que llevan siendo parte del PCTG, «la igualdad ha sido una de las señas de identidad de Dicampus . La innovación, la digitalización y la integración de tecnología han sido claves para liderar el sector formativo desde Gijón, para una empresa liderada por mujeres, donde nosotras representamos el 70% del equipo», señala Isabel Barrio.

Isabel Barrios, de Dicampus / Cedida a LNE

Eva Martín, fundadora de Qalimentaria

Asesorar a cadenas de restaurantes, industrias agroalimentarias o empresas de cátering. Es la tarea que Eva Martín, al frente de Qalimentaria, lleva realizando desde 2019 en el Parque. «Es un emblema de Gijón, un lugar lleno de talento y naturaleza que inspira cada día. Espero seguir muchos años aquí, creciendo y afianzando mi empresa en Asturias».

Eva Martín, de Qalimentaria / Cedida a LNE

Cristina Fernández, fundadora de Castroalonso

Cristina Fernández, fundadora de Castroalonso llegó al PCTG en 2019, donde descubrió «un entorno transformador, que impulsa la colaboración entre ciencia, humanidades , empresa y tecnología». Algo de lo que presume tanto como del rol de pionera que comparte con otras compañeras. «En un entorno aún masculinizado, aportamos visión estratégica, diversidad y compromiso real con la transformación digital».

Cristina Caldueño, de Castroalonso / Pablo Solares

Susana Lago, marketing y comunicación en Okticket

Okticket es un ejemplo de lo que supone hacerse grande en el PCTG. «Llevamos ya 8 años y debido al crecimiento del equipo, nos mudamos al edificio Intra». Sobre la cuestión de género LagoSi analizo en concreto el área científico-tecnológica lo que sí detecto es que, por ejemplo, ante una vacante en el área de Desarrollo de Producto, recibimos muchas más candidaturas de hombres que de mujeres y esto, inevitablemente, desequilibra la balanza por pura estadística.

Susana Lago, de Okticket / Pablo Solares

Noelia Díaz, fundadora de Obelisk Services

El cowork del Edificio Impulsa fue donde en 2019 nació Obelisk, una empresa tecnológica que siempre quiso estar en el Parque. A lo largo de su carrera Noelia Díaz, su fundadora, ha visto cómo ha evolucionado el papel de las mujeres en el sector. «Se veían las miradas, los cuchicheos… entonces sí me sentí pionera. Ahora, es un orgullo ver que hay más mujeres responsables de departamentos de Ciberseguridad, Sistemas...».