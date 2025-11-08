Un lugar como no hay otro en Gijón

Son pocos los lugares donde el arte culinario y el placer de comer alcanzan su plenitud. Casa Ataulfo es sin duda, uno de ellos. Este establecimiento se ha convertido en un referente de la ciudad de Gijón por muchas razones, entre ellas, por concentrar en cada plato la esencia más pura de la mar.

Desde los entrantes -como su célebre salpicón- hasta su extensa carta de mariscos, el recorrido gastronómico abarca almejas, berberechos, cigalas, bugres y centollos del Cantábrico, sin olvidar sus pescados: merluza, mero, rodaballo, pixín, lubina o virrey, entre otros.

Un culín en Ataulfo / Cedida a LNE

Para realzar aún más el sabor de su género, nada mejor que acompañarlos con sidra Sed de PKDO DOP, o con JR de etiqueta verde. Ambas se integran a la perfección con los aromas de la mar y combinan con cada plato que se sirve en las mesas de Ataulfo.

La variedad de propuestas, la excelencia del producto fresco y la atención cercana del personal son algunos de los motivos por los que Casa Ataulfo se ha ganado su prestigio. Aquí, los pescados y mariscos se sirven "como tiene que ser". Y, para comprobarlo, solo hay una recomendación posible: acercarse a esta emblemática casa de comidas. La experiencia valdrá la pena.