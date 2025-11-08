Un lugar como no hay otro en Gijón
En Casa Ataulfo es posible saborear pescados y mariscos frescos del Cantábrico
A.A.
Son pocos los lugares donde el arte culinario y el placer de comer alcanzan su plenitud. Casa Ataulfo es sin duda, uno de ellos. Este establecimiento se ha convertido en un referente de la ciudad de Gijón por muchas razones, entre ellas, por concentrar en cada plato la esencia más pura de la mar.
Desde los entrantes -como su célebre salpicón- hasta su extensa carta de mariscos, el recorrido gastronómico abarca almejas, berberechos, cigalas, bugres y centollos del Cantábrico, sin olvidar sus pescados: merluza, mero, rodaballo, pixín, lubina o virrey, entre otros.
Para realzar aún más el sabor de su género, nada mejor que acompañarlos con sidra Sed de PKDO DOP, o con JR de etiqueta verde. Ambas se integran a la perfección con los aromas de la mar y combinan con cada plato que se sirve en las mesas de Ataulfo.
La variedad de propuestas, la excelencia del producto fresco y la atención cercana del personal son algunos de los motivos por los que Casa Ataulfo se ha ganado su prestigio. Aquí, los pescados y mariscos se sirven "como tiene que ser". Y, para comprobarlo, solo hay una recomendación posible: acercarse a esta emblemática casa de comidas. La experiencia valdrá la pena.
- Más de 43.000 personas se examinarán el fin de semana en Gijón para optar a 1.068 plazas de empleo público
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Te vamos a echar de menos, amigo': la sentida y cariñosa despedida del club ciclista de Pravia del compañero muerto arrollado en la carretera en Soto del Barco