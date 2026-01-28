El unánime grito de Gijón reclamando las obras pendientes: las votaciones finales del Pleno sobre el Estado del Municipio

Unánime fue el grito que desde el salón de plenos lanzó hoy Gijón para reclamar un impulso definitivo a infraestructuras comprometidas, y pendientes, desde hace décadas con al ciudad. Un grito avalado por los síes de los 27 concejales de la Corporación a partir de resoluciones presentadas por los socios del gobierno local –Foro y PP–en la segunda, y última, sesión del pleno extraordinario sobre el estado del municipio. Y un grito que ahora se hará llegar a las administraciones estatal y autonómica para visibilizar la unidad local en esa reivindicación.

Al gobierno de España van dirigidas las reclamaciones que tienen que ver con el plan de vías y los accesos al Musel tras el fallido vial de Jove. Sobre el primer asunto no solo se pide un convenio global en la sociedad Gijón al Norte que impulse la licitación de las obras de la estación intermodal y otro parcial que permita adelantar el derribo del viaducto de Carlos Marx. También se le pide a ADIF que adecente la parcela que hay entre la estación provisional de Sanz Crespo y el área del Solarón ya adecentada hace unos años. Y en cuanto a los accesos al Musel la unanimidad política supone una declaración de «firme compromiso» con las reivindicaciones vecinales y la exigencia de «licitar y ejecutar en el mínimo tiempo posible» una solución definitiva que elimine el tránsito de camiones «en superficie» por los barrios de la zona oeste y un compromiso «por escrito» de plazos y dineros de esa nueva inversión.

Al gobierno del Principado se le instará a «mediante la implicación del gobierno de España y el resto de actores que puedan participar» a adoptar medidas para recuperar la conexión con Francia a través de la autopista del mar y a agilizar las obras de ampliación del hospital de Cabueñes.

Todos con la Universidad Laboral

Esas cinco no fueron las únicas unanimidades en el resultado final de las votaciones de las 47 resoluciones presentadas, y de las que 22 salieron adelante. El gobierno también consiguió el respaldo a un compromiso a favor de la declaración de la Universidad Laboral como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco e Izquierda Unida a su propuesta de pedir a la consejería de Educación que incremente la oferta pública de ciclos formativos en la ciudad.

El gobierno local, como era de esperar, hizo pleno sacando adelante sus siete resoluciones. A las cinco aprobados por unanimidad se sumaron las aprobadas por mayoría en cuanto a la exigencia de mejoras en las carreteras autonómicas, con la abstención del PSOE, y la defensa del Plan Llave y el proyecto «Gijón, confía alquilando» como instrumentos centrales en políticas de vivienda. En este asunto Foro, PP y el edil no adscrito se quedaron solos.

Al otro lado de la balanza, el PSOE. De sus 10 propuestas solo salió adelante, pero sin unanimidad solo por la abstención de Vox, la que tenía que ver con elaborar un nuevo plan de acción para la calidad del aire en la zona oeste y redactar la nueva ordenanza municipal del ruido.

Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, sacó adelante cinco de sus diez resoluciones, y en la mayor parte de los casos gracias al apoyo de los partidos del gobierno y con el rechazo de la izquierda. Se aprobaron sus propuestas sobre la exigencia al Principado de un compromiso firme con las obras del hospital de Cabueñes y al gobierno de España sobre grandes infraestructuras, el apoyo a los proyectos de Quirón y la Universidad Europea y medidas de apoyo en salud mental. Su petición de aumentar la plantilla de la Policía Local logró el apoyo del PP pero de Foro en una de las escasas ocasiones en las que los socios de gobierno no votaron en el mismo sentido.

Los terrenos del Puerto en Jove

Además de los ciclos formativos, el grupo de IU liderado por Javier Suárez Llana también consiguió los votos necesarios para que salieran aprobadas sus propuestas para avanzar en la compra al Puerto de sus terrenos en Francisco Eiriz (Jove), la suspensión temporal de licencias para implantar parques de baterías en el concejo –una propuesta en la que el gobierno se abstuvo tras explicar que estaban de acuerdo pero no encontraban la fórmula para hacerlo con seguridad jurídica–, convocar una mesa de trabajo para abrir a la participación el diseño de Naval Azul y constituir de manera inmediata el consejo sectorial de Memoria Histórica. En esta última se sumaron por un lado los votos de los tres partidos de la izquierda y Foro y por otro los de Vox, PP y l edil no adscrito.

Y 4 de 10 sacó adelante Podemos. Olaya Suárez consiguió apoyos a sus resoluciones sobre medidas contra la contaminación, el uso y promoción de la llingua asturiana–que sumo los síes de Foro y la izquierda y los noes de Vox, PP y el edil no adscrito–mejoras en la movilidad sostenible y la compra de los terrenos del Puerto en Jove.

También pedía Podemos exigir a Adif que menguara la edificabilidad en el Solarón en favor de un incremento de su uso como gran parque urbano. No salió adelante pero mostró otra discrepancia entre el gobierno. Foro votó a favor junto a Podemos, IU y el edil no adscrito, y el PP en contra al igual que el PSOE y Vox.