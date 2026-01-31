El plan para habilitar plazas de aparcamiento junto a este pabellón deportivo de Gijón

La posibilidad de habilitar con carácter permanente dos espacios de aparcamiento junto al pabellón de deportes de Perchera-La Braña toma forma tras aceptarse el ruego presentado en comisión por el portavoz de IU, Javier Suárez Llana. La propuesta fue asumida por el edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia. Ahora se trasladará al servicio de Obras Públicas. Se trata de dos espacios sin asfaltar, uno paralelo a la calle Orán y otro frente a la fachada principal del equipamiento municipal que en la actualidad ya son utilizados de manera precaria e intermitente para estacionar vehículos “cuando la lluvia no los convierte en barrizales”, concreta el portavoz de IU.

Con la propuesta, aceptada por el concejal de Tráfico, Suárez Llana busca que se acondicionen ambas zonas, dotándolas de pavimento adecuado, señalización y accesos seguros, habilitando así dos nuevas zonas de aparcamiento “que reúnan las condiciones adecuadas para ello y que den servicio tanto al pabellón como al barrio”.

Mejoras en Pumarín

En la misma comisión IU consiguió el compromiso del gobierno municipal para mejorar la señalización viaria en Pumarín. En concreto, la concejalía de Tráfico y Emulsa planificarán un calendario de trabajo para señalizar las plazas de aparcamiento en batería en el barrio, que en la actualidad no están delimitadas, así como para reforzar la señalización de los pasos de peatones del barrio, dando prioridad a los que no están regulados por semáforo.

Se renovará la pintura y se instalarán señales verticales, tal y como pedía IU haciéndose eco de una reivindicación de la asociación vecinal Severo Ochoa. “De lo que se trata es de mejorar la seguridad vial, reforzando la visibilidad de los itinerarios peatonales en los cruces de las calles”, reivindicó Suárez Llana.