El plan para habilitar plazas de aparcamiento junto a este pabellón deportivo de Gijón
Los espacios, que se usan ahora de manera precaría, serán adecuadas y señalizados a petición de IU
La posibilidad de habilitar con carácter permanente dos espacios de aparcamiento junto al pabellón de deportes de Perchera-La Braña toma forma tras aceptarse el ruego presentado en comisión por el portavoz de IU, Javier Suárez Llana. La propuesta fue asumida por el edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia. Ahora se trasladará al servicio de Obras Públicas. Se trata de dos espacios sin asfaltar, uno paralelo a la calle Orán y otro frente a la fachada principal del equipamiento municipal que en la actualidad ya son utilizados de manera precaria e intermitente para estacionar vehículos “cuando la lluvia no los convierte en barrizales”, concreta el portavoz de IU.
Con la propuesta, aceptada por el concejal de Tráfico, Suárez Llana busca que se acondicionen ambas zonas, dotándolas de pavimento adecuado, señalización y accesos seguros, habilitando así dos nuevas zonas de aparcamiento “que reúnan las condiciones adecuadas para ello y que den servicio tanto al pabellón como al barrio”.
Mejoras en Pumarín
En la misma comisión IU consiguió el compromiso del gobierno municipal para mejorar la señalización viaria en Pumarín. En concreto, la concejalía de Tráfico y Emulsa planificarán un calendario de trabajo para señalizar las plazas de aparcamiento en batería en el barrio, que en la actualidad no están delimitadas, así como para reforzar la señalización de los pasos de peatones del barrio, dando prioridad a los que no están regulados por semáforo.
Se renovará la pintura y se instalarán señales verticales, tal y como pedía IU haciéndose eco de una reivindicación de la asociación vecinal Severo Ochoa. “De lo que se trata es de mejorar la seguridad vial, reforzando la visibilidad de los itinerarios peatonales en los cruces de las calles”, reivindicó Suárez Llana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un camión cisterna cargado de leche vuelca en la Autovía del Cantábrico y bloquea el tráfico en sentido Galicia durante seis horas
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias
- Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
- Llega a Asturias una masa polar: la AEMET alerta de que el peligro será 'importante o extraordinario' en el Cantábrico, con oleaje y fuerte viento
- Primer día de la nueva etapa de uno los grandes templos de la hostelería en Asturias: 'Los cambios que hagamos van a ser poco a poco.