En Casa Ataulfo, pescados y mariscos «como tienen que ser»

Casa Ataulfo es uno de los restaurantes más emblemáticos de Gijón. En pleno centro de la ciudad, la sidrería destaca por su ambiente, por la calidez de sus profesionales y por la calidad de su producto. Allí se saborean pescados y mariscos frescos del Cantábrico, "como tienen que ser".

Más allá de navajas, quisquillas, almejas, langostas y bugres, el centollo es uno de los mariscos que en Ataulfo marca la diferencia. También los pescados son muy solicitados: el pixín, la merluza, el besugo o el virrey, considerado la joya de la corona, cuentan con numerosos adeptos.

Oricios / Cedida a LNE

Estos días, los oricios conforman una de las novedades de Casa Ataulfo. La temporada de este marisco se abrió hace apenas unos días y en el popular restaurante ya se sirven raciones. Sin embargo, la fama de los oricios —y. más en concreto, de los oiricios de Ataulfo— es tal que se terminan en un santiamén. Si los interesados en probarlos tienen la suerte de que haya disponibilidad, que no lo duden.

Como maridaje, en Casa Ataulfo se escancia sidra JR de etiqueta verde y también Sed de PKDO DOP. Ambas combinan a la perfección con la larga lista de pescados y mariscos que se sirven en el restaurante.