Podemos Gijón denuncia que los consejos sectoriales "no se convocan" con la frecuencia que dicta el reglamento

La formación lleva una proposición para "darles la importancia que merecen"

Olaya Suárez, en una rueda de prensa

Olaya Suárez, en una rueda de prensa

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

La portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, llevará al pleo de este mes de marzo, que se celebra el miércoles, una proposición para reforzar los consejos sociales. En sus palabras, para "dar a los Consejos Sectoriales y al Consejo Social el papel que merecen en la política municipal", aseguró.

Según explicó Suárez, muchos de los consejos sectoriales no están siendo convocados con la frecuencia trimestral "que establece el reglamento". Además, aseguró que siguen pendientes de constituirse dos órganos: el Consejo de Memoria Democrática y el de Deportes, este último comprometido por el Ejecutivo municipal tras aceptar un ruego en 2024.

La iniciativa que llevará Podemos al Pleno plantea no solo incrementar la convocatoria de estos espacios y poner en marcha los pendientes, sino también reforzar su capacidad para realizar aportaciones a planes y proyectos normativos del Ayuntamiento.

La concejala pidió que el gobierno municipal remita a los consejos correspondientes la documentación con la antelación suficiente para facilitar una participación efectiva. Como ejemplo, citó la tramitación de los presupuestos municipales, que, según criticó, solo fueron trasladados al Consejo Sectorial en una ocasión y cuando ya habían sido cerrados y aprobados por la Junta de Gobierno.

“La participación tiene que ser mucho más que ir a reuniones a que te cuenten cosas que se han decidido sin contar contigo”, señaló la portavoz de Podemos.

La edil también advirtió de un supuesto incumplimiento de la Ley de Transparencia por parte del gobierno local, al no ofrecer, según indicó, información sobre la composición y la actividad de los distintos consejos sectoriales y órganos análogos. Por ello, la proposición incluye que estos datos se hagan públicos en la web municipal. La información sobre plenos y consejos sectoriales figura en los portales municipales del Ayuntamiento.

VÍDEO: La gente invade las calles de Gijón para tostarse al sol de invierno

