La izquierda hace frente común para que se conozcan ya todos los ingresos de los ediles y directivos del Ayuntamiento de Gijón

No habrá que esperar al debate de las proposiciones de la oposición para que salte la chispa en el Pleno ordinario de marzo, a celebrar este miércoles. La previsión es que el primer enfrentamiento llegue ya en el punto cuatro del orden del día: el punto en el que se presentan a aprobación los nuevos modelos en los que los ediles y altos cargos municipales deberán comunicar todas sus actividades políticas y profesionales, y si cobran por ellas; además de sus bienes patrimoniales y actividades que pueden ser motivo de incompatibilidad en su gestión municipal. Más información y más detallada que la que se les pedía hasta ahora.

Los tres partidos de la izquierda –PSOE, IU y Podemos– han presentado enmiendas a la propuesta avalada por el equipo de gobierno. La queja fundamental es que se demora su aplicación a la próxima corporación.

Desde la izquierda se pide que sea de aplicación en este mismo mandato. La propuesta del PSOE, en concreto, es que se habilite un plazo de 30 días desde la aprobación plenaria para que tanto los cargos electos como los directivos y altos funcionarios cumplimenten y depositen el nuevo modelo.

IU y Podemos hablan en sus enmiendas de una aplicación exigible "a partir de su aprobación" que llevaría a usar los nuevos modelos en la declaración anual correspondiente al presente ejercicio.

Casillas para decir que se cobra fuera del Ayuntamiento

IU y Podemos propone mantener, con carácter transitorio, el registro presencial y en papel que ahora se hace para que pueda convivir con el nuevo sistema electrónico que se plantea. Olaya Suárez, portavoz de Podemos, reinvindica también incorporar a la plantilla que se debe rellenar unas casillas nuevas donde indicar el dinero que se recibe por todas las actividades. Algo que en el modelo aprobado en comisión por Foro, PP y el edil no adscrito no aparece: deben decir si cobran pero no la cantidad que cobran.

La pugna política por la falta de transparencia en la información que ediles y altos cargos deben presentar en la Secretaría General del Ayuntamiento –y que solo en parte se hace pública en la web–no es nueva. Solo hace unos meses el PSOE denunciaba que Carmen Moriyón no daba cuenta de los ingresos que recibía de Foro como presidenta del partido. Ingresos que se conocieron cuando ella misma lo indicó en el proceso judicial abierto por Foro contra su fundador, Francisco Álvarez-Cascos.