Pablo Velasco, uno de los responsables de la firma que adquirió Las Delicias: "Queremos darle una oportunidad real antes de plantear otro futuro

Pablo Velasco (Lena, 1981) es la cabeza visible de Somió Capital, la sociedad que ha adquirido Las Delicias, uno de los enclaves más conocidos de Gijón. El empresario asturiano explica cuál será el futuro inmediato del complejo, defiende la necesidad de atraer un operador que mantenga vivo el uso hostelero y reflexiona sobre la nueva etapa profesional que inicia tras años centrado en el sector tecnológico.

— ¿Por qué decidieron adquirir Las Delicias?

Porque creemos que es un activo muy singular. No hablamos únicamente de una parcela en una ubicación privilegiada, sino de un lugar que forma parte de la memoria de varias generaciones de gijoneses.Vimos una oportunidad empresarial, por supuesto, pero también entendimos que era uno de esos activos que merecen una reflexión más amplia. Cuando un espacio emblemático queda abandonado durante años, la ciudad pierde algo más que una actividad económica.

— ¿Qué es exactamente Somió Capital?

Somió Capital es una sociedad impulsada por empresarios asturianos con vocación de inversión patrimonial y puesta en valor de activos. Nuestro objetivo es identificar oportunidades y poner en valor enclaves que, por distintas circunstancias, han quedado bloqueados, infrautilizados o simplemente olvidados. Creemos que Asturias dispone de un patrimonio extraordinario y que muchas veces el reto no consiste en crear algo completamente nuevo, sino en encontrar la manera de devolver utilidad y futuro a lo que ya existe. En mi caso, ejerzo como cabeza visible de Somió Capital, participo directamente en la gestión de la compañía y mantengo una participación relevante dentro de la sociedad.

— Cuando se anunció la operación, muchas personas interpretaron que ustedes iban a gestionar directamente el restaurante.

Sí, y probablemente no nos explicamos bien. Nosotros no somos operadores hosteleros ni tenemos intención de convertirnos en uno. Lo que queremos es encontrar a quien sí pueda desarrollar allí un proyecto atractivo, solvente y sostenible en el tiempo.

— ¿Cuál es el siguiente paso?

Una vez culminen los trámites pendientes de la operación, nuestra intención es abrir un periodo que se extenderá aproximadamente hasta finales de septiembre. Durante esos meses escucharemos propuestas, mantendremos reuniones y mostraremos las instalaciones a operadores que puedan estar interesados en desarrollar allí un proyecto. Además, trabajaremos con varias agencias inmobiliarias especializadas para dar visibilidad a la oportunidad y asegurarnos de que cualquier operador con interés real pueda conocer Las Delicias.Ya ha habido conversaciones preliminares y algunas muestras de interés, algo lógico tratándose de un emplazamiento tan conocido y singular, pero todavía no existe ningún acuerdo cerrado.

— ¿Qué tipo de operador buscan?

Buscamos experiencia, solvencia y un proyecto que tenga sentido para el entorno. No se trata simplemente de abrir un negocio. Estamos hablando de un lugar muy especial para mucha gente y creemos que merece una propuesta a la altura de lo que representa.

— ¿El escenario ideal sería mantener el uso hostelero?

Sin duda. Si aparece un operador adecuado, esa sería nuestra opción preferente. Creemos que Gijón ganaría manteniendo viva la esencia de un espacio tan emblemático y por eso queremos dedicar tiempo y esfuerzo a explorar esa posibilidad antes de tomar cualquier otra decisión.

— ¿Y si no aparece ese operador?

También tenemos una responsabilidad como propietarios. Un activo de estas características no puede permanecer indefinidamente sin actividad. Por eso hemos decidido fijar un plazo razonable para intentar encontrar una solución vinculada a la hostelería. Si una vez concluido ese proceso no existe un proyecto viable, estudiaremos otras alternativas para poner en valor la parcela.

— ¿Entre esas alternativas estaría un desarrollo inmobiliario?

Es una posibilidad que existe, como ocurre con cualquier terreno de estas características, pero hoy no es nuestro escenario prioritario. Estamos hablando de una ubicación extraordinaria y de unas instalaciones con un enorme potencial. Precisamente por eso queremos dedicar tiempo a explorar si existe un operador capaz de desarrollar allí un proyecto atractivo y sostenible.

— ¿Qué les atrajo especialmente de esta operación?

Nos interesan mucho los proyectos de transformación y recuperación de activos singulares. A veces hablamos de innovación como si consistiera únicamente en crear algo nuevo, pero también existe innovación cuando recuperas, reinterpretas o devuelves utilidad a algo que ya forma parte del patrimonio colectivo. Las Delicias es un buen ejemplo de eso. Es emblema, con valor emocional para mucha gente y con un enorme potencial. Ese tipo de proyectos me resultan especialmente atractivos.

— Durante muchos años ha estado vinculado al sector tecnológico. ¿Está iniciando una nueva etapa?

Sí, así es. Después de muchos años centrado en el sector tecnológico, voy a iniciar una etapa diferente, en la que mi actividad estará claramente fuera del sector tecnológico y centrado en ámbitos como la inversión patrimonial, la transformación de activos y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales.

— ¿Tiene algo que ver la inteligencia artificial y los cambios que se avecinan con esa salida del sector?

La inteligencia artificial está transformando profundamente la industria y creo que estamos entrando en un periodo de redefinición de muchas cosas que dábamos por sentadas. Después de muchos años de enorme intensidad profesional, me parece un buen momento para cerrar una etapa y dedicar mi tiempo a proyectos de otros sectores que me resultan especialmente interesantes.

— ¿Qué tipo de proyectos le interesan especialmente?

Me interesan especialmente proyectos vinculados al patrimonio, la industria, la inversión y el desarrollo territorial. Creo que Asturias y España van a vivir transformaciones muy relevantes durante los próximos años y me gustaría participar en proyectos que tengan capacidad para generar actividad económica real y dejar una huella positiva en el territorio. No me obsesiona el sector. Me interesa más la posibilidad de construir algo que aporte valor a la sociedad.

— ¿Qué visión tiene sobre Asturias a nivel empresarial?

Escucho muchas veces que Asturias tiene talento, que Asturias tiene potencial o que debemos creérnoslo más. Está bien, pero son afirmaciones demasiado genéricas y enlatadas. A mí me interesa hablar de oportunidades concretas. Por ejemplo, creo que el cambio climático va a alterar profundamente dónde quieren vivir las personas y dónde quieren instalarse determinadas empresas. Asturias tiene una posición privilegiada como refugio climático dentro de Europa: agua abundante, temperaturas moderadas, baja densidad de población y un entorno natural extraordinario. Eso no es una opinión, es una ventaja competitiva objetiva. También creo que debemos abordar sin complejos el debate sobre nuestros recursos minerales. Europa está reclamando autonomía estratégica en materias primas y Asturias dispone de recursos, infraestructuras y conocimiento técnico acumulado durante generaciones. Lo mismo ocurre con la industria de la defensa. Europa está incrementando de forma muy significativa sus inversiones y Asturias cuenta con capacidades industriales y tecnológicas que pueden desempeñar un papel importante. Y además tenemos algo que muchas veces damos por hecho: una calidad de vida excepcional. Tenemos costa, montaña, estaciones de esquí, patrimonio industrial, patrimonio natural y ciudades de un tamaño ideal. Cada vez más personas valoran precisamente eso. No creo que Asturias necesite reinventarse. Creo que dispone de activos extraordinarios y que debe identificar cuáles van a ser estratégicos durante las próximas décadas para apostar decididamente por ellos. A veces buscamos el futuro a miles de kilómetros de distancia cuando muchas de las oportunidades más interesantes ya están aquí.

—En esta nueva etapa de su vida, también le dedica tiempo al futbol, concretamente al Caudal Deportivo.

Jejeje, es verdad. La culpa la tiene sobre todo mi hijo Martín, que es un apasionado del fútbol y ha conseguido contagiarme parte de esa pasión. Este domingo nos vamos a Sevilla para acompañar al equipo en el partido de ida de la final por el ascenso a Segunda RFEF y la verdad es que hay mucha ilusión. El Caudal tiene una historia extraordinaria y representa muy bien lo que son las Cuencas. A veces hago una reflexión medio en broma: si algún día existiera un único gran equipo para las Cuencas del Caudal y del Nalón, estaríamos hablando de un territorio con más de 125.000 habitantes, muy superior al de muchas ciudades españolas con equipos en categorías superiores, como por ejemplo Avilés, cuyo equipo compite en Primera RFEF. Evidentemente eso no va a ocurrir. O si. Pero lo que refleja es una idea en la que creo mucho: vivimos un momento en el que sumar suele ser más inteligente que dividir. Para competir y crecer, muchas veces hay que ser capaces de construir proyectos más grandes entre todos.

— ¿Qué le gustaría que ocurriera con Las Delicias dentro de unos años?

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Me gustaría que pudiera decirse que se hizo un esfuerzo serio para mantener vivo un espacio que forma parte de la historia reciente de Gijón. Y si finalmente el destino del activo acaba siendo otro, que al menos se pueda afirmar que se intentó encontrar una solución que preservara su esencia antes de tomar un camino diferente.Al final, los edificios cambian, las ciudades evolucionan y los usos se transforman. Lo importante es que los activos sigan aportando valor a la sociedad y no permanezcan abandonados.