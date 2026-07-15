Gijón promoverá en las escuelas programas de formación en defensa y de orientación laboral para entrar en las Fuerzas Armadas

El Ayuntamiento de Gijón iniciará conversaciones con la Delegación de Defensa del Principado y con el Ministerio de Defensa para implantar en Gijón programas educativos en materia de defensa dirigidas a todas las etapas educativas y programas de formación y orientación laboral destinados a jóvenes para que puedan explorar las diversas opciones profesionales que ofrecen las Fuerzas Armadas.

Esta propuesta de Vox fue la única de las presentadas por la oposición que salió adelante en el Pleno ordinario de julio gracias al apoyo de los dos socios de gobierno, Foro y PP. Mismos socios que no votaron igual ante otra iniciativa de Vox en favor de la desregulación y simplificación de trámites administrativos. Vox proponía ocho puntos de acuerdo. El PP les dio su apoyó y Foro se abstuvo. Donde la Vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, vio un «compromiso en avanzar en la reducción de cargas burocráticas», la forista María Mitre encontró una «carta a los Reyes Magos con propuestas en algunos casos irrealizables».

Ningún apoyó encontró el socialista José Ramón Tuero en su doble propuesta de, por un lado, que sea el Ayuntamiento quien pida ante Costas todos los permisos para hacer las hogueras de San Juan y evitar así disgustos como el de La Calzada y, por otro, iniciar los trámites para que las hogueras de Poniente y Arbeyal sean declaradas fiestas de interés turístico. No salió adelante con el no del gobierno aunque la Alcaldesa abrió la puerta a revisar cómo se puede enfocar el problema teniendo en cuenta que Costas concretó que no dará autorizaciones a hogueras que no organice el Ayuntamiento.

Los ediles, en pie, en el minuto de silencio. / Ángel González

Tampoco consiguió IU que el gobierno apoyara formalmente la petición de las cocineras de las escuelas infantiles de conseguir tres ayudantes de cocina a tiempo parcial. Pero aunque no haya acuerdo del Pleno si hay un inicio de contactos entre la consejería de Educación y las afectadas. Tampoco tuvo suerte IU con su propuesta de instar al gobierno autonómica para ampliar la oferta de FP en la ciudad ni con su iniciativa compartida con Podemos en favor de refugios climáticos. El edil de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, cambió la propuesta de refugios por una apuesta general de más arbolado en la ciudad.

Todo ello en una sesión plenaria que empezó con los ediles en pie en un minuto de silencio por los muertos en los incendios de Almería.