Gijón teje alianzas para impulsar un programa de inclusión social a través de espacios deportivos en los barrios
“No vamos a inaugurar una pista; vamos a poner en marcha un proyecto de ciudad", sentencia el edil de Deportes sobre un plan que movilizará a entidades sociales, vecinos y organizaciones de fútbol
Cada actuación supone renovar un equipamiento, hacer en él intervenciones artísticas y diseñar un programa estable de uso
La primera pista la dio Jorge Pañeda, edil de Deportes, en el pasado Pleno anunciando la puesta en marcha de un proyecto socio deportivo que llegaría a barrios como La Camocha, El Llano, Pumarín o Contrueces. Y se oficializó hoy tras una reunión de trabajo de todos los implicados. Así, el Ayuntamiento de Gijón, a través del Patronato Deportivo Municipal, colaborará con la organización internacional "love.fútbol", la Fundación Real Sporting de Gijón y la Fundación Fútbol Más en un proyecto comunitario que permitirá recuperar y revitalizar espacios deportivos en barrios.
“No vamos a inaugurar una pista; vamos a poner en marcha un proyecto de ciudad donde el deporte se convierte en el punto de encuentro para transformar barrios, generar oportunidades y fortalecer la comunidad”, sentenció Pañeda. El proyecto movilizará al área municipal de Deportes pero también a las de Servicios Sociales y Educación y el objetivo es hacer de una pista deportiva mucho más que un espacio para la práctica del deportes.
Proyecto piloto con vocación de continuidad
"Será un espacio de encuentro, convivencia e inclusión, diseñado junto a los vecinos y orientado a generar oportunidades para niños, jóvenes y familias. Para ello, además de la colaboración municipal, contará con la participación activa de los Servicios Sociales, las entidades del tercer sector, las ONG y las asociaciones sociales, vecinales y culturales de Gijón, que contribuirán a dar contenido y continuidad al proyecto", se explica desde el Patronato.
La idea es empezar con un proyecto piloto pero con la voluntad de repetir la operación en otros barrios hasta crear toda una red de espacios deportivos comunitarios. Cada proyecto contempla la mejora integral de la instalación, la renovación de su equipamiento, intervenciones artísticas participativas y la puesta en marcha de programas estables que garanticen su uso y sostenibilidad en el tiempo.
El reto es convertir esos espacios deportivos en "auténticos motores de cohesión social y desarrollo comunitario". Para conseguirlo el Patronato se apoya en las experiencia que ya ha desarrollado "love.fútbol" en otros países"
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