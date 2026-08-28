El PP resalta que "el Hípico demuestra que hemos conseguido que el deporte sea dinamizador de la economía de Gijón"

El presidente del PP de Gijón y diputado autonómico, Andrés Ruiz, recalcó este viernes la importancia, a su juicio, que tiene el Concurso Hípico Internacional para Gijón, no sólo desde los puntos de vista deportivo y social, sino también desde el económico: “el espectacular cambio a mejor que ha experimentado el Hípico en este mandato es una buena muestra de la capacidad de gestión de nuestro partido, pero también, al mismo tiempo, un claro reflejo de nuestra visión de las posibilidades y oportunidades económicas que el deporte supone para un municipio como Gijón. Todos los gijoneses están pudiendo disfrutar de un espectáculo como hacía tiempo que no se veía en Las Mestas y, asimismo, están comprobando cómo hemos conseguido que el deporte sea un importante dinamizador de la economía de nuestro municipio”, señaló.

El Hípico lo organiza la concejalía de deportes, al frente de la cual está el edil popular Jorge Pañeda, al que felicitó por su labor el presidente local de su partido.

Ruiz resaltó la "proyección de imagen de la ciudad, atracción de turismo y, con ello, fuente de recursos para Gijón" que supone el Hípico, un evento que considera que fue dejado de lado por parte de los anteriores gobiernos municipales socialistas, que "incluso lo despreciaban".

Además del Hípico, Ruiz apuntó otros eventos organizados desde el área municipal de deportes, como la Premier Padel, la Copa de la Reina de Hockey sobre Patines, carreras populares, el circuito de travesías a nado y otras pruebas de ámbito nacional e internacional en diversas disciplinas.

Además, en breve "Gijón acogerá el Oceanman y el equipo de Jorge Pañeda sigue trabajando para que podamos ser sede de nuevas competiciones de altísima relevancia. Todo eso ha supuesto la presencia de miles y miles de visitantes, entre los participantes, sus equipos, familiares y seguidores de toda España y de todo el mundo: una campaña de imagen impagable y una importante palanca de desarrollo y crecimiento para la economía gijonesa”, señaló el líder popular.

Por su parte, Jorge Pañeda afirmó que “en 2023 heredamos un Hípico que languidecía y para el que el PSOE demostraba una absoluta carencia de ideas desde que se perdió el Concurso de Saltos Internacional Oficial (CSIO). En este mandato le hemos dado un cambio radical. Hemos trabajado para mejorar el nivel competitivo, para modernizar las instalaciones y para hacer muchísimo mejor la experiencia del público".