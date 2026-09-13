El patinódromo de Moreda renueva su pista de velocidad y estrena una de hockey

Unos 50.000 euros ha costado la reforma del patinódromo del complejo deportivo de Moreda- El Natahoyo impulsada desde el Patronato Deportivo Municipal y que acaba de culminar. La actuación ejecutada ha servido para renovar por completo la superficie de la pista de patinaje de velocidad y crear una nueva pista de hockey sobre patines y en línea en el interior del óvalo, dando respuesta a la demanda de más espacios para la práctica de esta modalidad en la ciudad. La obra ha sido ejecutada por la firma italiana Vesmaco, una de las empresas internacionales especializadas en este tipo de pavimentos deportivos.

La pista de velocidad, con una superficie de 1.430 metros cuadrados, volverá a estar disponible para la práctica deportiva el próximo lunes. Por su parte, la nueva pista de hockey, de 20 por 40 metros y 800 metros cuadrados, estará lista para su utilización durante el mes de octubre, una vez finalice la instalación de las vallas y las porterías.

Para el popular Jorge Pañeda, edil de Deportes y presidente del Patronato, “esta actuación responde a una necesidad que venían trasladando desde hace tiempo los usuarios y el entorno del patinaje, que reclamaban mejores condiciones para una instalación que soporta un uso muy intenso y que además acoge competiciones de ámbito nacional e internacional”.

En lo que tiene que ver con la pista de velocidad se ha actuado sobre el total de su superficie ya que estaba muy degradada por el intenso uso. El acabado final se ha realizado en color verde medio, de acuerdo con las características y criterios técnicos y estéticos propios de este tipo de instalaciones. Asimismo, se ha ejecutado el marcaje deportivo de la pista mediante pintura acrílica específica, siguiendo las dimensiones, colores y disposición de líneas establecidos por la World Skate y la Real Federación Española de Patinaje (RFEP). El hecho de que la pista acoja competiciones internacionles ha impuesto que la reforma cumpla con los estándares técnicos y de calidad exigidos para este tipo de eventos.

Por otro lado, la actuación ha permitido aprovechar el espacio interior del óvalo para crear una nueva pista de hockey sobre patines de 20 por 40 metros, sobre una superficie de hormigón ya existente. La intervención no ha requerido trabajos de demolición ni modificaciones estructurales. Se ha basado en la preparación y mejora del soporte actual mediante un sistema específico de pintura y revestimiento deportivo. Es una actuación de mantenimiento correctivo y adaptativo que permite recuperar y ampliar la funcionalidad de un espacio ya disponible, explican los responsables del Patronato.

Participantes en una competición en la instalación deportiva de Moreda. / Marcos León

La superficie, de 800 metros cuadrados, tiene un acabado en color rojo teja y un sistema de revestimiento deportivo compuesto por una capa de resina epoxi como imprimación y dos capas de terminación de poliuretano aromático. La nueva pista contará con el marcaje reglamentario del campo de hockey sobre patines, conforme a las normas de World Skate y de la RFEP, incluyendo las líneas de medio campo, círculos de saque, área de portería y delimitaciones exteriores.

“Estamos especialmente satisfechos de poder incorporar este nuevo espacio para el hockey sobre patines”, ha señalado Pañeda. “La demanda de esta modalidad ha crecido y era necesario aprovechar las posibilidades que ofrece el propio patinódromo. Con esta actuación ganamos capacidad deportiva sin necesidad de construir una nueva instalación desde cero y, al mismo tiempo, mejoramos una pista de velocidad que es una referencia para la ciudad y que está preparada para acoger competición internacional”.