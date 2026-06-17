Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

Reunión en Francia

Trump bromea sobre su protagonismo en el final de la cumbre del G7: "Soy el jefe"

El presidente de EEUU llega tarde a la reunión, como de costumbre, y emplea un tono irónico ante sus homólogos

Donald Trump bromea con que es “el jefe” en la cumbre del G7

Donald Trump bromea con que es “el jefe” en la cumbre del G7

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Évian-Les-Bains

La tercera y última jornada de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian comenzó con una reunión de trabajo en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó sobre su papel protagonista pese a no ser el anfitrión, en una semana marcada por su acuerdo con Irán. En la reunión, como de costumbre, Trump fue de los últimos líderes en llegar, cuando la mayoría estaban ya sentados esperando, y al entrar en la habitación del Hotel Royal de Évian, sede de la cumbre, dijo irónicamente pero con semblante serio: "Soy el jefe", para a continuación quejarse del calor reinante.

El mandatario estadounidense continuó su tono irónico dirigiéndose a las cámaras de televisión presentes, que en estas reuniones sólo pueden grabar los minutos iniciales del encuentro.

"¿Queréis quedaros en la reunión? Por mí no hay problema", señaló, mientras la prensa era rápidamente acompañada a la salida y Trump se sentaba a la derecha del presidente francés, Emmanuel Macron, como en anteriores reuniones de esta cita en Évian.

Noticias relacionadas

El encuentro, que comenzó con una hora de retraso, estaba centrado en la búsqueda de un "crecimiento económico equilibrado", y en él los líderes del G7 compartieron mesa con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  3. Pánico en la 'Y': detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros
  6. Multado con 200 euros por conducir con la baliza v-16 pero no llevar en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
  7. Luto académico en Oviedo: fallece de manera repentina en plena calle Laura Barrientos, profesora de la Casa de las Lenguas
  8. Adiós a las ZBE y a las etiquetas polémicas: 'Anulación de oficio de todas las multas impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones

Josep María Garrell: "Se trata de construir puentes en lugar de construir nuevas fronteras"

Donald Trump bromea con que es “el jefe” en la cumbre del G7

A partir de esta tarde y hasta por la noche, Asturias estará en alerta amarilla por "fuertes tormentas con granizo": la AEMET avisa de que los chubascos vuelven mañana

A partir de esta tarde y hasta por la noche, Asturias estará en alerta amarilla por "fuertes tormentas con granizo": la AEMET avisa de que los chubascos vuelven mañana

La OSPA presenta una temporada que será "una joya": conmemorará el 150 aniversario de Manuel de Falla y el centenario de la muerte de Beethoven

La OSPA presenta una temporada que será "una joya": conmemorará el 150 aniversario de Manuel de Falla y el centenario de la muerte de Beethoven

Multado un conductor con hasta 500 euros tras sufrir un accidente pese a llevar la baliza v-16 por la norma del BOE: inmovilización del coche y pagos a la aseguradora pese a estar a todo riesgo

Multado un conductor con hasta 500 euros tras sufrir un accidente pese a llevar la baliza v-16 por la norma del BOE: inmovilización del coche y pagos a la aseguradora pese a estar a todo riesgo

El Sporting de Gijón oficializa el acuerdo con Siroko para patrocinar y vestir al equipo durante las próximas cuatro temporadas

El Sporting de Gijón oficializa el acuerdo con Siroko para patrocinar y vestir al equipo durante las próximas cuatro temporadas
Tracking Pixel Contents