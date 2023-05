Podemos abre una ofensiva a su izquierda en Madrid ante el riesgo de quedar sin representación tanto en el Ayuntamiento como en la Asamblea regional. La primera plana del partido ha centrado en los últimos días gran parte de sus ataques en las dos candidatas de Más Madrid, Rita Maestre y Mónica García, su principal competencia a nivel municipal y autonómico, para arañar unos votos que le permitan llegar al 5% del electorado, el mínimo necesario para entrar en las instituciones.

Los últimos sondeos sitúan al filo de esta barrera electoral a los cabezas de listas de Podemos en la Comunidad, Alejandra Jacinto, y al ex atleta Roberto Sotomayor, en el Consistorio. Y una de las estrategias del partido ha consistido en confrontar con Más Madrid, escisión de Podemos que Iñigo Errejón impulsó en la capital en 2019 y que es a día de hoy la principal fuerza de oposición a Isabel Díaz Ayuso.

En las últimas elecciones madrileñas hace ahora dos años, cuando Pablo Iglesias dejó el Consejo de Ministros para dar el salto como candidato y asegurar la supervivencia del partido, uno de cada cuatro votantes que habían apostado por Podemos en 2019 declaraban su intención de votar a Mónica García. Ahora una de las líneas en campaña consiste en tratar de recuperar el voto ‘fugado’. ¿Cómo? Cuestionando abiertamente a Más Madrid y a sus principales dirigentes.

Este mismo sábado, en el primer gran mitin de campaña en Madrid, Sotomayor dedicaba un mensaje al partido de Maestre, recordando la denuncia de Podemos por el caso mascarillas: “¿Dónde estaba la oposición?¿Dónde estaba?”, se preguntaba, en referencia a Más Madrid. Es sólo uno de los muchos ataques que han lanzado en los últimos días para luchar por un puñado de papeletas que les permitan entrar en el Ayuntamiento, donde ahora no tienen representación, y mantenerse en la Asamblea.

"Ha comprado el discurso del bipartidismo"

Esta semana distintas voces de Podemos han cargado contra Mónica García por asegurar que el reparto de los tiempos en la cobertura informativa, por el que Unidas Podemos recibe un 1% del espacio en los medios públicos, era la “normativa” decretada por la Junta Electoral Central. Las palabras no sentaron bien a Sotomayor, que cargó directamente contra el partido. “Más Madrid es un partido de contradicciones", comenzaba el atleta el lunes en Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias y principal plataforma mediática del partido.

“La gran diferencia entre Más Madrid y Podemos es que Más Madrid en tan sólo tres años ya ha comprado el discurso del bipartidismo y nosotros abogamos por el pluralismo político y que todas las formaciones políticas tengan derecho a estar en los espacios publicitarios”, continuaba el dirigente.

“Otro ejemplo de contradicción es que Mónica García hace dos semanas estaba pidiendo un debate a dos entre Ayuso y ella. Flaco favor le está haciendo a la izquierda y (...) le está haciendo un favor, enrome al discurso de la derecha. No ayuda”.

El candidato de Podemos también aprovechó para cuestionar el papel del partido madrileño: “Hay quienes quieren seguir jugando a ser los eternos segundones, me parece muy bien. Pero aquí hay que venir a ganar”, insistió.

Lo que dice aquí @isaserras con educación pero con mucha claridad, debería haberse podido escuchar en muchas televisiones. Pero solo se ha podido ver en @ElTablero_TV de @CanalRed_TV Para que siga siendo posible ayúdanos en https://t.co/UsI58BQphL pic.twitter.com/2wB10Fe5cY — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) 11 de mayo de 2023

La cúpula nacional del partido también se ha implicado en el cuestionamiento del partido madrileño. Esta misma semana, la coportavoz nacional Isa Serra cargaba contra el portavoz parlamentario de Más Madrid, Pablo Perpinyà, por estar en "connivencia" con "las cloacas del estado" por estas declaraciones. "Las declaraciones de Mónica García no ayudan en nada y es incoherente", aseguraba en la televisión de Iglesias. "Cuando yo estaba en la Asamblea de Madrid, Ferreras me vetaba mientras Más Madrid estaba todos los días en Al Rojo Vivo".

“Rica o Maestre”

Sin embargo, el último gran choque ha llegado esta semana por parte del propio Iglesias, que participa activamente en la campaña electoral de Podemos, con un acto programado para este domingo en Canarias. El ex vicepresidente de Gobierno y presidente de la fundación morada -Instituto y República-, se refería a Rita Maestre en redes compartiendo un skech de humor donde se le comparaba con Tamara Falcó. “Rica o Maestre”, reproducía Iglesias en un mensaje en Twitter, donde replicaba el programa, en el que la candidata relataba su boda improvisada en Las Vegas.

Pero no fue la única crítica de la cúpula de Podemos a Maestre por este asunto. Juanma del Olmo, miembro de la ejecutiva y asesor en el Ministerio de Derechos Sociales, también puso en duda el perfil de la candidata, líder de la oposición en el Ayuntamiento. “El perfil de Rita Maestre genera dudas en una parte del electorado de Más Madrid, y muchos votantes de Mónica García no votarán a Rita en el Ayuntamiento”, defendía el dirigente en Twitter, donde aprovechaba para alabar, en contraposición, la figura de su candidato.

El dirigente apuntaba directamente a un trasvase de votantes de Más Madrid a Podemos, apelando a que los votantes disconformes con Maestre podrían acabar apostando por Podemos. “Cobra importancia la candidatura de Roberto Sotomayor que puede atraer a esos votantes. Para echar a Almeida es clave que la izquierda no se deje ni un voto”, aseguraba.

Las reacciones al vídeo son similares a lo que dicen algunos estudios electorales. El perfil de Rita Maestre genera dudas en una parte del electorado de Más Madrid, y muchos votantes de Mónica García no votarán a Rita en el Ayuntamiento. https://t.co/rskMkJb9VO — juanma (@JuanmaDelOlmo) 8 de mayo de 2023

La propia Maestre acudió poco después al programa de la Cadena Ser para responder a las críticas de Pablo Iglesias. “No me ha sentado mal, no es la primera vez. No soy la primera mujer a la que le pasa”, comenzaba la candidata, que hacía referencia a dirigentes como Yolanda Díaz, Alezandria Ocasio-Cortez o la socialista Bibiana Aido,

“A las mujeres nos suelen llamar pijas, que es una forma de llamarte inconsistente, o tonta, o que no estás a la altura. Y yo tengo la voz que tengo, me pinto las uñas y no pienso pedir perdón", respondió Maestre a Iglesias

“A las mujeres nos suelen decir una cosa, que es llamarnos pijas, que es una forma de llamarte inconsistente, o tonta, o que no estás a la altura. Y yo tengo la voz que tengo. Gesticulo cuando hablo. Me pinto las uñas y no voy a pedir perdón a nadie”, respondía. “Tengo más kilómetros en las suelas de estas zapatillas recorriendo Madrid que, francamente, todos los señoros de la ciudad juntos". Más tarde, en otra intervención, volvió a hacer referencia al asunto: “Hay quien quiere jugar a las caricaturas, pero la verdad es que estas elecciones se deciden entre Almeida o Más Madrid”.

Es el segundo encontronazo de las dirigentes de Más Madrid con Pablo Iglesias. La primera ocurrió precisamente hace dos años, cuando el entonces líder de Podemos ofreció a García ser su número dos en la lista. La dirigente le respondió en un vídeo, donde le daba un sonoro portazo en nombre de las mujeres. “Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos digan que nos apartemos”, argumentaba.