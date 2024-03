Los premios Amas distinguen por primera vez a un músico de "verbena": descubre la historia del tinetense Senén González

El tinetense Senén González Lobato sabía desde muy niño que quería dedicarse a la música. En concreto, su ilusión era ser bajista, como su padre Luis González lo era en el grupo Jekes. Un sueño que ha logrado materializar y por el que ha sido premiado, ya que recientemente ha recibido el galardón Amas como mejor bajista de Asturias en 2023, por su trabajo en la orquesta “Assia”.

Una distinción que no solo se lo tomó como algo personal, sino como un reconocimiento a los músicos que se dedican a las verbenas, reivindicando la calidad profesional que hay en las agrupaciones que amenizan las fiestas populares. “Generalmente, en los premios Amas no se suele reconocer al mundo de la verbena, puede que haya premiados vinculados, pero no los premian por ese trabajo en las fiestas, en mi caso sí, el premio es por mis actuaciones con el grupo “Assia” en 2023 y es algo que nunca había pasado”, señala. Por ello, asegura que fue “un orgullo para todo el mundo de la verbena”.

En este sentido, agradece el haber sido nominado, pero también todo el apoyo recibido por la gente que lo votó en redes sociales, donde se decidía al ganador. Familiares, amigos, pero sobre todo destaca como se volcaron los seguidores de la orquesta, así como sus vecinos de Tineo. “Sé que la gente de Tineo ayudó mucho, porque nos volcamos con nuestros paisanos y estoy muy agradecido”, añade.

Senén González considera que prácticamente era un “prejubilado de la música” cuando la retomó profesionalmente con la orquesta “Assia” en 2020 y hoy puede decir sin dudarlo que consiguió volver “por la puerta grande”. Primero, por haber podido regresar de la mano de esta prestigiosa agrupación asturiana y, ahora, refrendado con un premio Amas. En el momento de su vuelta a los escenarios, este músico tinetense llevaba más de una década al margen, a excepción de algunas colaboraciones, dedicándose profesionalmente a la hostelería y luego siendo promotor musical. Pero la llegada de la pandemia le hizo tener que replantearse su futuro y fue en la música donde encontró la salida.

Así fue como se propuso crear un grupo de batucada y comenzó a dar clases en Tineo y Cangas del Narcea. En la actualidad, cuenta con medio centenar de alumnos de entre 11 y 70 años, que conforman el grupo “Samba do Cimeiro”, al que se puede ver en pasacalles de distintas fiestas asturianas, aunque asegura que tienen que rechazar muchas fechas por la exigencia que le supone pertenecer a una orquesta. También surgió en ese momento la oportunidad de volver al mundo de la verbena y, después de pensarlo durante mucho tiempo y animado por su familia, decidió regresar. “Es un trabajo muy intenso y exigente, pero a pesar de que se trabaja mucho, el nivel de los compañeros en “Assia” es tan alto que vas a las actuaciones con la tranquilidad de saber que no va a haber fallos”, explica. Además, considera que una parte muy reconfortante de esta profesión es el cariño que reciben de la gente.

No obstante, estos no son los únicos frentes musicales que este tinetense multiinstrumentista tiene abiertos. Ya en 2019 se había involucrado en el proyecto de volver a dotar a Tineo de banda de música, “La Armonía”, con la que sigue implicado de forma altruista.

Senén González asegura que no sabe en que preciso momento supo que la música sería su vida. “Fue algo con lo que nací, mi padre y mis tíos tenían el grupo Jekes y lo viví durante mi infancia, cuando lo disolvieron en 1986 mi padre me enseñó a tocar la guitarra”, recuerda. También pasó por la banda de música de Tineo, que dirigía entonces Aurelio Fernández, más conocido como Aurelio Flauta, y con tan solo 13 años refundó, junto a compañeros de la banda, el grupo Jekes, que se mantuvo otros 10 años activo. Luego llegó “Nivel 6”, otro grupo de verbena, tras el que se propuso dejar la música de manera profesional, algo que afortunadamente fue temporal.