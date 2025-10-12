Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pesoz celebró “con gran éxito” su Festa del Viño

Una docena de vinos se presentaron al concurso que ganó Luis Bustelo, de Pelorde, y Ana Allonca, de Pesoz

Actuación de Cuarentuna.

Demelsa Álvarez

Pesoz

Pesoz celebró con “gran éxito” de público y ventas la XVII Festa del Viño, que arrancó con un mercado tradicional y cuyo acto principal es un concurso de vinos con cata popular. El jurado tuvo que escoger entre 12 vinos, se blancos y 6 tintos, a los ganadores de la décima séptima edición.

Los ganadores del concurso fueron Luis Bustelo, de Pelorde, en la categoría de blanco; y Ana Allonca, de Pesoz, con su vino tinto.

“Fue una fiesta más concurrida que se recuerda en 17 años, además coincide con una cosecha de uva espectacular”, valoran los vecinos, que aseguran que los vinos presentados a concurso son “cada vez de mayor calidad”.

La animación del evento corrió a cargo de la Cuarentuna (Tuna de Veteranos de Oviedo), que tuvieron una “gran acogida”.

