Tineo lucha contra la soledad en una fiesta de convivencia: los mayores tinetenses acogieron a los de la Comarca de la Sidra
La cita, impulsada por la Escuela de Salud y los Servicios Sociales del Ayuntamiento, busca fomentar la convivencia y el bienestar físico, emocional y social
Tineo acogió esta semana la primera Jornada de Encuentro y Convivencia entre la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra y las personas mayores del concejo, una iniciativa que nace de la colaboración entre la Escuela Municipal de Salud, los Servicios Sociales y el área de Mujer del Ayuntamiento.
El objetivo es claro: compartir experiencias, estrechar lazos y disfrutar de una jornada de compañía y bienestar, en el marco de los programas contra la soledad no deseada y de promoción de la salud integral.
La jornada comenzó con un café de bienvenida y la recepción de los participantes llegados desde la Comarca de la Sidra, seguida de la inauguración oficial con intervenciones de la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, del coordinador del área territorial del Principado, Maxime Winberg Nodal, el gerente del área sanitaria II, Enrique Sommer, y del director de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área II, Pablo García-Argüelles Arias, que abordaron temas como la conexión social, la salud emocional y las estrategias de intervención frente a la soledad.
La parte más distendida de la mañana llegó con la representación de un entremés teatral a cargo del grupo de teatro “DSND” de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra. Además, durante toda la jornada se pudo disfrutar de una exposición fotográfica muy especial, con retratos de personas que viven solas, una muestra que invita a reflexionar sobre la importancia de la compañía, el apoyo y la comunidad.
El encuentro finalizó con una comida y una visita al Museo de Arte Sacro de Tineo, “reforzando el espíritu de convivencia, cercanía y bienestar que inspiró toda la jornada”.
Desde el Ayuntamiento de Tineo destacan que el concejo fue pionero hace ya una década en la puesta en marcha de un Plan de Lucha contra la Soledad y el Aislamiento, desarrollado a través de la Escuela de Salud. “Nuestro compromiso con la población sigue más vivo que nunca”, subrayan desde la concejalía de Servicios Sociales y Salud, que trabaja de forma coordinada con la concejalía de Mujer para integrar la perspectiva de género en todas las políticas de bienestar y salud comunitaria.
“Una cita que puso de relieve la importancia de cuidar la salud física, psíquica y social como vía para combatir la soledad, fomentando la participación y el acompañamiento mutuo en la vida comunitaria”, destacaron desde el Ayuntamiento de Tineo.
