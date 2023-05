"No queremos guerras, lo que queremos es que el Plan General de Ordenación de Llanes salga adelante. Si la Ley exige que el Ayuntamiento pida una prórroga para el estudio de impacto ambiental, se tiene que pedir, y no dilatar más los plazos. No podemos estar en un limbo jurídico". Así verbalizó este jueves el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción del Oriente de Asturias (Asecoa), Carlos Pedrayes, el malestar de los constructores del concejo con la gestión que está realizando el gobierno que lidera Enrique Riestra respecto al nuevo planeamiento.

"No pedir la prórroga fue un capricho del Alcalde y esto nos afecta a nosotros, a Llanes y al conjunto de los llaniscos", añadió Pedrayes, quien teme que la tramitación pueda retroceder al "punto de partida". Según añadió el presidente de la asociación empresarial, el sector de la construcción se siente "ninguneado" por el Ayuntamiento. Y es que, según desveló, el gobierno municipal no ha atendido ni una sola de las propuestas que le plantearon en un encuentro con Riestra y con la edil responsable de Urbanismo, Marián García de la Llana. No obstante, Pedrayes reconoció que la edil "siempre nos recibe". "Solicitamos que crearan un equipo que se dedicara solo a las licencias atrasadas y propusimos un acuerdo para obras de especial interés, como se hizo en Gijón con un convenio entre los constructores y el Ayuntamiento, pero no obtuvimos respuesta. Estamos ninguneados, no se ha querido llegar a acuerdos", afirmó el presidente del colectivo de constructores. Pedrayes asegura que en su postura no hay partidismo. "Lo mismo nos da que gobiernen unos que otros, lo que queremos es que haya una solución para las licencias que tienen un atasco de dos años y que haya normas provisionales, que el Plan General vaya adelante para que haya seguridad jurídica y que si la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio pide algo, que se haga", indicó el responsable empresarial, antes de destacar que la construcción es "el segundo motor económico de Llanes tras el turismo". Según advirtió Pedrayes, de los ocho partidos políticos que concurren a las elecciones municipales, todos se han puesto en contacto con su asociación "menos el del Alcalde", Vecinos por Llanes.