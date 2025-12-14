El gancho del sorteo de los 500 euros abarrota el mercado de Navidad de Cangas de Onís

El sorteo de los 500 euros puesto en marcha por los organizadores del II Mercado de Navidad de Cangas de Onís abarrotó la carpa de la céntrica Plaza Camila Beceña, al lado de la casa consistorial. El sorteo, que generó mucha expectación, tuvo lugar a primera hora de la tarde de este domingo, último día de apertura de esta iniciativa, bajo carpa calefactada.

Quienes se acercaron al recinto ferial a lo largo del fin de semana recibían una papeleta por cada compra realizada con miras a ese sorteo navideño. La agraciada con el premio cumplió con la propuesta de los organizadores y se gastó el dinero en los propios puestos.

La jornada de clausura estuvo amenizada durante la sesión vermú por "The Bándula". . Al final, la agraciada cumplió con su cometido y se gastó el premio en varias adquisiciones.