Atendida por fin una reclamación reiterada desde hace 30 años por los vecinos de Abiegos, en Ponga: licitada en 1,57 millones la mejora de la carretera de acceso
La obra tiene carácter plurianual y se desarrollará entre este año y 2027
Treinta años después, la principal reclamación de los vecinos de Abiegos, en el concejo de Ponga, ha sido por fin atendida: el Gobierno de Asturias ha licitado las obras de mejora de la única carretera de acceso a esa localidad, con una inversión máxima de 1.571.094 euros y un plazo de ejecución estimado de 14 meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 23 de este mes.
La carretera está llena de baches, hondonadas, grietas, pozos y cunetas de casi un metro de profundidad que en algunos puntos ni se aprecian por la vegetación. El proyecto supondrá la renovación integral de un tramo de 1,8 kilómetros, que presenta un lamentable estado de conservación y en el que se incluye la travesía urbana de la localidad. Los trabajos prevén el saneo de toda la plataforma, que se aprovechará en su totalidad hasta alcanzar los 4,75 metros mediante la construcción de una cuneta bordillo del lado del desmonte.
Muro de 30 metros de largo
También se levantará un muro de escollera, de 30 metros de largo, y se mejorará el trazado de dos de las curvas del recorrido. Además, se reforzarán y mejorarán todos los elementos de seguridad y señalización como las barreras, el balizamiento, las marcas viales o las señales verticales.
La obra tiene carácter plurianual y se desarrollará entre este año y 2027. Está incluida en los presupuestos del próximo ejercicio, que destinan más de 97,2 millones al mantenimiento y mejora de la red viaria del Principado, dentro de la estrategia autonómica para reforzar las infraestructuras públicas y avanzar en la cohesión territorial.
Promesas electorales
LA NUEVA ESPAÑA recogió el pasado mes de marzo las quejas de los vecinos de Abiegos. "No hay otra carretera de competencia autonómica en toda Asturias en peor estado que esta, pero nadie nos hace caso", clamaban los vecinos, destacaban que algunos camiones-tienda y varios repartidores habían dejado de acudir al pueblo. "Se niegan a seguir transitando por semejante camino de cabras", destacaban.
La situación era calificada de "insostenible", por los vecinos, que recordaban que el Gobierno del Principado había prometido por primera hace 30 años arreglar la carretera. Después, las promesas se repitieron siempre antes de cada convocatoria electoral.
