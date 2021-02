Como si hubieran ganado una batalla, pero todavía no la guerra, la plataforma vecinal "Fábrica de gas e ideas" celebró esta mañana el informe de Patrimonio que ha dejado en suspenso el plan de descontaminación del recinto fabril y los derribos vinculados a estos trabajos como una victoria "de toda la ciudad". El arquitecto Felipe Díaz de Miranda aplaudió los términos en que Patrimonio ha pedido más documentación y ha intentado pedir que las partes implicadas busquen fórmulas para aumentar la protección y vio en este dictamen una victoria de la movilización vecinal.

"La ciudad se ha movilizado", contó Díaz de Miranda, "ha conseguido llegar al corazón de los ovetenses, a su orgullo, y ha conseguido convertir en un clamor la defensa de la fábrica". La lucha, contó Miranda, ha sido didáctica, pero también práctica en su objetivo de llegar a los agentes implicados. En este sentido, contó que el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, fue el primer miembro el nuevo gobierno en mostrarse de acuerdo a la adquisición del recinto y que el director de Patrimonio, Pablo León, les había prometido exigir el máximo posible y así lo ha hecho. "Por tanto", resumió Díaz de Miranda, "chapó a lo que ha hecho".

Ahora, dicen los vecinos, queda "la guinda". Consistente en que EDP y Ayuntamiento se sienten y negocien una modificación del Plan Especial que permita salvar más elementos. Los vecinos no se olvidaron de las últimas iniciativas del PSOE o de IU y manifestaron su satisfacción al ver que "toda la ciudad está unida para preservar la Fábrica de Gas, la última fábrica de gas que se conserva en toda España". Eva Sánchez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo, también mostró su alegría pero recordó que el objetivo no se ha logrado todavía: "Este es un gran paso pero no podemos bajar la guardia".