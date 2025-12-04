El sabor de la Navidad se renueva en Pastelería Asturias

Los San Clementes, esos mazapanes rellenos de yema y praliné o los "Navideños", una creación propia que reinventa el clásico mazapán, esta vez con 3 coberturas diferentes, ya están listos en la Pastelería Asturias.

La confitería, con tienda en Oviedo, Calle Covadonga, 24 y en Lugones, Monte Auseva 3, vuelve un año más a ofrecer los dulces más especiales para agasajar a los tuyos en estas fiestas.

Un espacio que conserva el buen hacer tradicional sin renunciar a la innovación. Muestra de ello son algunas de sus novedades más solicitadas estas fechas por los clientes, como los turrones en forma de lingote. "Tenemos el de arroz con leche, de praliné y avellana cubierto de chocolate con leche, el turrón de Jijona con palitos de almendra o el de pistacho. Esos han sido un auténtico éxito desde el año pasado. Esta temporada sacamos el de mojito cubierto de chocolate rubí. Una opción con un toque ácido para los que no son muy de dulce", explica César Valdés Rodríguez, encargado de la pastelería.

Variedad de especialidades navideñas / Pablo Solares

A esta innovadora apuesta, la confitería suma su imprescindible, el turrón de praliné. "Es un turrón de Jijona con praliné de almendra. Una especialidad de la casa", cuenta.

Su original tronco de Navidad o sus cajas y cestas de dulces son el regalo perfecto

El clásico panettone italiano también tiene un hueco en la Pastelería Asturias y en dos versiones: el tradicional y el de chocolate. «Sacamos unidades limitadas, igual que hacemos con los troncos de Navidad, rellenos de turrón, un crujiente y chocolate. Además, acaba con cacao espolvoreado por encima, que le da un toque aterciopelado perfecto ¡Siempre se agotan en nada!», dice Valdés.

Turrón de mojito, novedad de la confitería / Pablo Solares

Y es que estas fechas son uno de los momentos clave para esta casa confitera que abrió sus puertas en 1946 y desde entonces, ha endulzado las navidades de los asturianos con ricas propuestas que siempre sorprenden. "En Navidad también vendemos muchas tartas de milhoja. Es de locos la cantidad que se encargan para Nochebuena y Nochevieja. Es una tarta que se hace en el momento y que supera nuestras previsiones de venta", confiesa Valdés.

Y de la Navidad a los Reyes, una fecha que se corona con el siempre esperado roscón. «Los hacemos en unidades limitadas de hojaldre y almendra y el clásico de levadura», cuenta.

Unas fechas para compartir, celebrar y regalar y qué mejor que una sorpresa dulce. Para ello, en Pastelería Asturias podrás elegir entre su amplia variedad de bandejas, cestas y cajas repletas de especialidades navideñas.

Ejemplo de tradición y buen hacer

La historia de Pastelería Asturias es también la historia de un modelo de empresa familiar que ha sabido adaptarse sin renunciar a su identidad. En un contexto donde muchas pequeñas empresas enfrentan dificultades para garantizar la continuidad generacional, este obrador ovetense se convierte en ejemplo de cómo es posible transmitir no solo el negocio, sino también los valores y el amor por el oficio. A lo largo del tiempo, cada generación ha aportado lo suyo: desde los fundadores, con su legado y constancia; pasando por los impulsores de la modernización; hasta los actuales responsables, que han sabido integrar herramientas de gestión contemporánea sin perder el trato cercano y el espíritu artesanal.

Algunas de las variedades de turrón / Pablo Solares

La historia de la Pastelería Asturias es, en definitiva, un testimonio vivo de cómo la tradición, la pasión por un oficio bien hecho y la voluntad de seguir aprendiendo pueden converger para crear un legado duradero. Más allá de los productos que ofrece, representa un modo de entender la repostería, el comercio local y el compromiso con una ciudad a la que ha acompañado, dulce a dulce, durante casi ochenta años.