Un mercado con productos para chuparse los dedos: esta es la iniciativa que estará hasta el día 23 en el centro de Oviedo

La Navidad para los monasterios es su agosto. Es el momento del año en el que más productos venden conquistando los paladares de los ovetenses y sacando dinero para reparar sus hogares o para abonar facturas como la calefacción que les supone un alto coste. Para ayudarles, la capital asturiana acoge por tercer año consecutivo el mercado "El Camino" con dulces, productos de artesanía y bebidas monacales. Una iniciativa que este año se estrena en la calle Milicias Nacionales -en las dos ediciones anteriores tuvo lugar en Gil de Jaz- con cuatro casetas enormes elaboradas por los trabajadores del plan de empleo.

La inauguración tuvo lugar este viernes con la presencia del Alcalde, Alfredo Canteli, quien recordó que la idea de esta iniciativa fue suya y cuenta con la colaboración de la Fundación Contemplare, dirigida por Alejandra Salinas. "Sus exquisitos productos son el éxito de un mercado muy bonito y, de esta forma ayudaremos a mucha gente que lo necesita", subrayó el primer edil. Emocionada por una edición se mostró ella quien explicó que este tipo de iniciativas permite a la gente conocer "los exquisitos" productos que se realizan en la vida contemplativa. "España es primera potencia mundial en monasterios. Un tercio de los monjes de este país se encuentran en este país y Oviedo nos da la oportunidad de mostrar los productos que hacen".

Más de sesenta monasterios participan en este mercado que se podrá visitar hasta el 23 de diciembre. "Estamos muy felices de estar aquí para vender los productos que se hacen en los monasterios. En ellos se dedican a la oración, pero las también elaboran productos para subsistir y pagar las facturas de cada mes como la Seguridad Social que son autónomos, los suministros y la calefacción que les supone un importante coste y calientan una pequeña zona".

Entre los vendedores está Jorge Álvarez quien destacó que los dulces de las Pelayas son los más demandados. También el panetone es otro de los manjares preferidos por los ovetenses así como el pan de Cádiz.