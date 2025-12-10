El Rotary Club de Oviedo dona 1.500 euros a la asociación «El ángel de Javi»
El Rotary Club de Oviedo acaba entregar 1.500 euros a la asociación «El ángel de Javi», el pequeño ovetense de ocho años con la enfermedad neurodegenerativa Nedamss. El cheque fue recogido –en la imagen– por la madre del pequeño, la doctora Ana Riera, y en el acto estuvo presente la concejala de Economía, Leticia González, y la presidenta de la entidad, Elisa Costales Palomo . Toda la familia del menor lleva meses trabajando sin parar para conseguir un millón de euros para ponerle el tratamiento que existe contra esta enfermedad y que se encuentra en fase experimental.
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Emergencias pide a los asturianos de estos concejos que 'cierren ventanas y puertas, y se alejen de cornisas y árboles
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Asturias para alegría de los clientes: 'Incorporan el formato de libre servicio
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...