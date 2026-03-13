Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oviedo vive el gran fin de semana de los callos con 47 paradas obligatorias

Las Jornadas encaran su recta final hasta este domingo 15 de marzo con una participación récord y el sello de calidad del Club de Guisanderas

Uno de los establecimientos participantes en las jornadas gastronómicas

Uno de los establecimientos participantes en las jornadas gastronómicas / Guillermo García

L. L.

Oviedo se prepara para un fin de semana de lleno absoluto en sus mesas. Las Jornadas de los Callos al Estilo de Oviedo 2026 encaran sus últimos tres días —viernes, sábado y domingo— convertidas en el principal reclamo gastronómico de la capital. Hasta 47 establecimientos ofrecen este plato que es, en palabras del recordado Adolfo Casaprima, un legado centenario con más de cien años de documentación histórica.

La receta ovetense, cuya seña de identidad es la untuosidad que aportan las manos de cerdo y ese punto "pequeño, picantón y pegajoso", ha vivido este año una edición de altísimo nivel. Así lo confirmó el jurado de expertas del Club de Guisanderas, que tras una exhaustiva cata ha distinguido como las mejores preparaciones de 2026 a: Sidrería La Manzana, Restaurante El Fartuquín y Sidrería Alterna.

Un momento de la presentación de la cita gastronómica

Un momento de la presentación de la cita gastronómica / Guillermo García

Más allá de lo puramente culinario, estas jornadas se han consolidado como un motor de dinamismo para la hostelería local en el mes de marzo. El ambiente que se respira en los establecimientos participantes —desde las sidrerías más tradicionales hasta los gastrobares más contemporáneos— demuestra que los callos son un plato transversal que une a distintas generaciones de ovetenses y visitantes.

Es una oportunidad única para redescubrir la ciudad a través de su gastronomía, fomentando el encuentro social alrededor de una mesa y reforzando el orgullo por una receta que, aunque se comparta en toda Asturias, tiene en Oviedo su cuna y su mejor embajador.

Cierre de oro a la tradición

No hay mejor plan para este fin de semana que sumarse a una ruta que ya es patrimonio de toda Asturias. El éxito de participación de este año (47 restaurantes) demuestra que la tradición de los callos, íntimamente ligada al Menú del Desarme, está más viva que nunca. Es el momento de disfrutar de la gastronomía más auténtica antes de que las jornadas se despidan este domingo día 15.

Establecimientos participantes

1. Al Baile la Temprana

2. ALTERNA Sidrería

3. Bango 7 Plazas

4. Bar Camacho

5. Bodegón de Teatinos

6. Café Mepiachi

7. Café Vinoteca Acrópolis

8. Casa Amparo

9. Casa El Marmío

10. Casa Ramón

11. De Norte a Sur Gastrobar

12. Del Arco

13. Donde el Jamón

14. Doña Concha

15. Dr. Peña

16. El Acebo

17. El Fatuquín

18. El Leonés

19. El Mono que Lee

20. El Tizón

21. Felechosa Casa Nueva

22. JamönJamön

23. La Corte de Pelayo

24. La Gran Taberna

25. La Leyenda del Gallo

26. La Manzana Sidrería

27. La Puerta de Cimadevilla

28. La Taberna de la Catedral

29. La Tabernilla de Oviedo

30. La Viera

31. Llagar Herminio

32. Llar de la Catedral

33. Meraki

34. Ovetum Sidrería

35. PamPam

36. Pizzas Tatanka

37. Qdamos Gastropub

38. Restaurante Cubia

39. Santa Cristina

40. Sidrería Casa Félix

41. Sidrería el Bosque

42. Sidrería El Manzanu

43. Sidrería La Ferrería

44. Sidrería La Finca

45. Sidrería La Pumarada

46. Sidrería Mieres

47. Taberna Salcedo

No dejes pasar el fin de semana sin reservar en uno de los 47 restaurantes que participan este año. Es el momento perfecto para disfrutar de la gastronomía más auténtica de la ciudad.

Toda la información y mapa de participantes en: escapada Asturias

Establecimientos Participantes 2026

Para que no te pierdas ni una sola parada en esta ruta del sabor, aquí tienes el listado completo de los 47 locales donde degustar los auténticos callos al estilo de Oviedo.

