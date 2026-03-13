Oviedo vive el gran fin de semana de los callos con 47 paradas obligatorias
Las Jornadas encaran su recta final hasta este domingo 15 de marzo con una participación récord y el sello de calidad del Club de Guisanderas
Oviedo se prepara para un fin de semana de lleno absoluto en sus mesas. Las Jornadas de los Callos al Estilo de Oviedo 2026 encaran sus últimos tres días —viernes, sábado y domingo— convertidas en el principal reclamo gastronómico de la capital. Hasta 47 establecimientos ofrecen este plato que es, en palabras del recordado Adolfo Casaprima, un legado centenario con más de cien años de documentación histórica.
La receta ovetense, cuya seña de identidad es la untuosidad que aportan las manos de cerdo y ese punto "pequeño, picantón y pegajoso", ha vivido este año una edición de altísimo nivel. Así lo confirmó el jurado de expertas del Club de Guisanderas, que tras una exhaustiva cata ha distinguido como las mejores preparaciones de 2026 a: Sidrería La Manzana, Restaurante El Fartuquín y Sidrería Alterna.
Más allá de lo puramente culinario, estas jornadas se han consolidado como un motor de dinamismo para la hostelería local en el mes de marzo. El ambiente que se respira en los establecimientos participantes —desde las sidrerías más tradicionales hasta los gastrobares más contemporáneos— demuestra que los callos son un plato transversal que une a distintas generaciones de ovetenses y visitantes.
Es una oportunidad única para redescubrir la ciudad a través de su gastronomía, fomentando el encuentro social alrededor de una mesa y reforzando el orgullo por una receta que, aunque se comparta en toda Asturias, tiene en Oviedo su cuna y su mejor embajador.
Cierre de oro a la tradición
No hay mejor plan para este fin de semana que sumarse a una ruta que ya es patrimonio de toda Asturias. El éxito de participación de este año (47 restaurantes) demuestra que la tradición de los callos, íntimamente ligada al Menú del Desarme, está más viva que nunca. Es el momento de disfrutar de la gastronomía más auténtica antes de que las jornadas se despidan este domingo día 15.
Establecimientos participantes
1. Al Baile la Temprana
2. ALTERNA Sidrería
3. Bango 7 Plazas
4. Bar Camacho
5. Bodegón de Teatinos
6. Café Mepiachi
7. Café Vinoteca Acrópolis
8. Casa Amparo
9. Casa El Marmío
10. Casa Ramón
11. De Norte a Sur Gastrobar
12. Del Arco
13. Donde el Jamón
14. Doña Concha
15. Dr. Peña
16. El Acebo
17. El Fatuquín
18. El Leonés
19. El Mono que Lee
20. El Tizón
21. Felechosa Casa Nueva
22. JamönJamön
23. La Corte de Pelayo
24. La Gran Taberna
25. La Leyenda del Gallo
26. La Manzana Sidrería
27. La Puerta de Cimadevilla
28. La Taberna de la Catedral
29. La Tabernilla de Oviedo
30. La Viera
31. Llagar Herminio
32. Llar de la Catedral
33. Meraki
34. Ovetum Sidrería
35. PamPam
36. Pizzas Tatanka
37. Qdamos Gastropub
38. Restaurante Cubia
39. Santa Cristina
40. Sidrería Casa Félix
41. Sidrería el Bosque
42. Sidrería El Manzanu
43. Sidrería La Ferrería
44. Sidrería La Finca
45. Sidrería La Pumarada
46. Sidrería Mieres
47. Taberna Salcedo
No dejes pasar el fin de semana sin reservar en uno de los 47 restaurantes que participan este año. Es el momento perfecto para disfrutar de la gastronomía más auténtica de la ciudad.
Toda la información y mapa de participantes en: escapada Asturias
