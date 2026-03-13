Oviedo vive el gran fin de semana de los callos con 47 paradas obligatorias

Oviedo se prepara para un fin de semana de lleno absoluto en sus mesas. Las Jornadas de los Callos al Estilo de Oviedo 2026 encaran sus últimos tres días —viernes, sábado y domingo— convertidas en el principal reclamo gastronómico de la capital. Hasta 47 establecimientos ofrecen este plato que es, en palabras del recordado Adolfo Casaprima, un legado centenario con más de cien años de documentación histórica.

La receta ovetense, cuya seña de identidad es la untuosidad que aportan las manos de cerdo y ese punto "pequeño, picantón y pegajoso", ha vivido este año una edición de altísimo nivel. Así lo confirmó el jurado de expertas del Club de Guisanderas, que tras una exhaustiva cata ha distinguido como las mejores preparaciones de 2026 a: Sidrería La Manzana, Restaurante El Fartuquín y Sidrería Alterna.

Más allá de lo puramente culinario, estas jornadas se han consolidado como un motor de dinamismo para la hostelería local en el mes de marzo. El ambiente que se respira en los establecimientos participantes —desde las sidrerías más tradicionales hasta los gastrobares más contemporáneos— demuestra que los callos son un plato transversal que une a distintas generaciones de ovetenses y visitantes.

Es una oportunidad única para redescubrir la ciudad a través de su gastronomía, fomentando el encuentro social alrededor de una mesa y reforzando el orgullo por una receta que, aunque se comparta en toda Asturias, tiene en Oviedo su cuna y su mejor embajador.

Cierre de oro a la tradición

No hay mejor plan para este fin de semana que sumarse a una ruta que ya es patrimonio de toda Asturias. El éxito de participación de este año (47 restaurantes) demuestra que la tradición de los callos, íntimamente ligada al Menú del Desarme, está más viva que nunca. Es el momento de disfrutar de la gastronomía más auténtica antes de que las jornadas se despidan este domingo día 15.

Establecimientos participantes 1. Al Baile la Temprana 2. ALTERNA Sidrería 3. Bango 7 Plazas 4. Bar Camacho 5. Bodegón de Teatinos 6. Café Mepiachi 7. Café Vinoteca Acrópolis 8. Casa Amparo 9. Casa El Marmío 10. Casa Ramón 11. De Norte a Sur Gastrobar 12. Del Arco 13. Donde el Jamón 14. Doña Concha 15. Dr. Peña 16. El Acebo 17. El Fatuquín 18. El Leonés 19. El Mono que Lee 20. El Tizón 21. Felechosa Casa Nueva 22. JamönJamön 23. La Corte de Pelayo 24. La Gran Taberna 25. La Leyenda del Gallo 26. La Manzana Sidrería 27. La Puerta de Cimadevilla 28. La Taberna de la Catedral 29. La Tabernilla de Oviedo 30. La Viera 31. Llagar Herminio 32. Llar de la Catedral 33. Meraki 34. Ovetum Sidrería 35. PamPam 36. Pizzas Tatanka 37. Qdamos Gastropub 38. Restaurante Cubia 39. Santa Cristina 40. Sidrería Casa Félix 41. Sidrería el Bosque 42. Sidrería El Manzanu 43. Sidrería La Ferrería 44. Sidrería La Finca 45. Sidrería La Pumarada 46. Sidrería Mieres 47. Taberna Salcedo

No dejes pasar el fin de semana sin reservar en uno de los 47 restaurantes que participan este año.

