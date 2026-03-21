Oviedo quiere estrechar lazos con Europa y potenciar la «amabilidá»

El tiempo apremia al equipo que prepara la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. Nueve meses tiene por delante para diseñar la programación artística porque en diciembre se sabrá qué ciudad española ostentará la distinción internacional en 2031. La ciudad asturiana compite contra Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. Es por ello que el gran grupo de trabajo se encuentra inmerso en continuas reuniones. La euforia tras pasar el primer corte ha insuflado los ánimos suficientes para afrontar los retos que asumirán en lo que queda de año. Entre ellos, lograr más vínculos con Europa para dar a conocer la cultura carbayona y atraer a artistas internacionales a Asturias.

Uno de los hitos es que todos los residentes en Oviedo sientan la «amabilidá» como algo propio. El equipo es consciente del éxito que supuso el lema «Puxa Europa! The future is now» en parte gracias a las campañas a través de diferentes medios y con la gran lona en la plaza de la Catedral. Estas seis palabras seguirán teniendo su protagonismo en la segunda fase, pero el equipo apuesta por hacer campañas para que la «amabilidá» cale como una herramienta de reflexión para reconciliar a las diferentes generaciones, de afrontar las carencias y también como una medida transformadora con la que Europa puede encarar la crisis que amenaza cada vez más el proyecto comunitario. Frente común contra las guerras y las tensiones sociales.

Para ello, el equipo idea diferentes actividades. Uno de los proyectos en los que se trabaja es acercar los valores de la Unión Europea a los colegios. Que los niños y adolescentes sean los protagonistas de este proyecto, que de conseguirse, marcará a las generaciones presentes y futuras. También jugarán un papel importante los centros sociales. El director de la candidatura, Roberto Sánchez Farpón, apostó en un principio por traer expertos de fuera de Asturias para analizar el sector cultural. El primer nombre en incorporarse al equipo fue el de Pepe Mompeán, que quedó fascinado con las 55 instalaciones municipales repartidas a lo largo de la geografía carbayona y que son punto de encuentro de diferentes generaciones.

También gusta el buen estado de conservación de cada una de las instalaciones urbanas y rurales junto a las continuas actividades uniendo a vecinos. Es por ello que cada vez serán más importantes en la candidatura. El equipo quiere poner en marcha una programación centrada en la memoria y también se hará algo especial en el Día de Europa. El 9 de mayo.

Llevar a cabo todas las actividades conlleva la reestructuración del equipo de la Capitalidad. Reforzar las áreas estratégicas es una de las prioridades, así como incorporar nuevos comisarios especialistas en voluntariado, participación ciudadana y otras ramas. Vital en estos nueve meses será la opinión del sector cultural, que tendrá una voz fundamental en el consejo de Capitalidad y que se formó hace un año con la incorporación de veintiocho personas.

Conclusiones

Pasos mientras se espera el informe con las conclusiones del jurado. La presidenta del grupo de diez expertos internacionales, Tanja Mlaker, anunció que dentro de más o menos un mes se publicarán las conclusiones de los miembros del equipo tras entrevistas a cada uno en la madrileña sede del Ministerio de Cultura. La previsión es que destaquen las fortalezas así como las debilidades. Transformar las flaquezas en éxitos es otro de los retos para estos nueve meses y el trabajo ya ha comenzado. El equipo es consciente de que en algunos puntos hay que hacer mejoras.

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Todo ello irá recogido en el nuevo libro donde se desgranará la propuesta artística. El conocido como «bid book» tendrá cien páginas y será entregado en octubre a las autoridades comunitarias. El jurado visitará Oviedo en noviembre y en diciembre se conocerá la decisión final. n