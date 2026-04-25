Uría y la carrera que se negó a caer

La calle Uría se viste de fiesta hoy con la llegada de la Vuelta a Asturias a la Escandalera. Si el deporte es celebración en sí mismo, el ciclismo la lleva un paso más allá por todo lo que lo hace distinto. El ciclista enjuto y sufrido genera riadas de empatía después de horas de esfuerzo. ¿Quién no ha subido una cuesta, aunque fuera de niño, pedaleando con la lengua fuera? Es difícil ponerse en la piel de un piloto de Fórmula 1, pero todos sabemos lo que cuesta mover una bici. Por eso, cuando hoy los ciclistas enfilen Uría hacia la meta, la ciudad vivirá una de esas escenas de euforia que se repiten pocas veces al año. Nuestra particular Quinta Avenida contiene la respiración el Día de América en Asturias y en la cabalgata de Reyes, cuando al fondo de la calle asoman las carrozas. Hoy lo harán los ciclistas de la que ahora llamamos la Vueltina, pero que entra sobrada en el traje de vueltona. Es muy grande la ronda asturiana: nadie pudo con ella, y mira que lo intentaron, una tras otra, cada una de las crisis. La sostienen el espíritu de Julio Álvarez Mendo y el empuje de su hija Cristina, junto a un equipazo que recogió una carrera moribunda, la cuidó y la devolvió al primer plano.

La que hoy finaliza deja motivos para pensar a lo grande. Tras siete años de travesía del desierto han vuelto las retransmisiones de televisión, puro oxígeno para el ciclismo y su ecosistema de marcas y patrocinios. Las cuatro etapas han tenido reflejo en el canal autonómico, donde las tardes de western dejaron espacio a los ataques, los puertos y la estrategia de equipo. Hubo contratiempos –nos perdimos el Fito por un camión accidentado–, pero la carrera respondió en la carretera con ese regreso a las victorias de Nairo Quintana. Y también, de forma inevitable, el recuerdo de Cristian Camilo Muñoz. Accidentado en Francia, una complicación de la herida de su rodilla le llevó al quirófano días después en Asturias, donde falleció.

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Con esos latigazos que a veces dan el deporte y la vida, Oviedo despedirá hoy a la Vueltina con orgullo. La carrera que tantas veces estuvo al borde del abismo vuelve a latir con fuerza y a ocupar su sitio en la calle y en la tele. Ya no se trata solo de resistir. Se trata de crecer y de brillar. Y de que, cuando los ciclistas asomen por Uría, la ciudad vuelva a reconocerse en ese esfuerzo que todos, de una forma u otra, hemos sentido alguna vez al pedalear sobre dos ruedas.