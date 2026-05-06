Una glorieta de Ciudad Naranco, en Oviedo, recibirá el nombre de Agentes Comerciales

El Ayuntamiento de Oviedo oficializará este jueves, en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, la asignación del nombre «Agentes Comerciales» a una glorieta de Ciudad Naranco. La propuesta, impulsada por la Concejalía de Interior y Relaciones Institucionales, busca rendir tributo al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Oviedo en el marco de la celebración de su centenario durante este año.

La nueva ubicación se localizará específicamente en la plaza situada en la intersección de las calles Belarmino Cabal y Torrecerredo. Según el expediente municipal, esta distinción responde a una solicitud presentada por el propio Colegio el pasado 26 de marzo de 2026, siendo avalada por la trayectoria de la entidad como un «pilar fundamental en la vertebración económica y social» de la capital asturiana.

«Dedicar un espacio público a esta entidad es un acto de justicia histórica que rinde homenaje a cien años de compromiso ininterrumpido con el desarrollo de la ciudad», destaca el borrador de la propuesta. A lo largo de un siglo, el gremio ha destacado por su papel en la modernización del comercio regional, liderando hitos como el programa «Agent Mobile» o la organización de ferias nacionales de referencia como Normueble.

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Con esta aprobación, el consistorio reconoce los méritos de los profesionales que han impulsado la industria y el comercio local desde su sede en el corazón de Oviedo.