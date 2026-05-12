Oviedo será este otoño el epicentro del debate farmacéutico en España

Oviedo se convertirá el próximo otoño en referente del debate farmacéutico en España con la celebración del 24 Congreso Nacional Farmacéutico, una cita en la que se abordarán los grandes desafíos de la profesión en materia de regulación, innovación y atención a los pacientes.

El encuentro, organizado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, ha sido presentado esta mañana en Madrid en un acto que ha contado con la participación de Jesús Aguilar, presidente del Consejo General; Raquel Martínez, secretaria general del Consejo, y de los representantes asturianos Alfredo Menéndez Antolín, presidente en funciones, y Teresa Méndez Bravo, presidenta electa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias.

Durante la presentación, se puso de relieve la importancia de que Oviedo sea sede de este foro de reflexión estratégica de la profesión farmacéutica, así como su conexión con cuestiones como la innovación sanitaria, el desarrollo profesional y la sostenibilidad del sistema de salud.

El Congreso, que tendrá lugar los próximos 30 de septiembre al 2 de octubre en el Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo, reunirá a cerca de 2.000 profesionales y se desarrollará bajo el lema “Innovación ConCiencia Farmacéutica”. A lo largo de tres días, Oviedo albergará siete mesas de debate, 27 sesiones técnicas, ocho sesiones de innovación y tres simposios especializados, en los que se analizará el presente y el futuro de la Farmacia.

El programa abordará, entre otros asuntos, el horizonte regulatorio vinculado al interés general y la protección de la salud pública, la percepción social de la Farmacia como una profesión cercana y asistencial, el impacto de la digitalización y las plataformas, y la evolución de la prestación farmacéutica en un sistema sanitario cada vez más integrado y centrado en el paciente.

En este contexto, Teresa Méndez Bravo destacó el respaldo del Gobierno del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Oviedo, así como la implicación del conjunto del sector farmacéutico asturiano en la organización del Congreso. También puso en valor el papel activo que desempeñarán los estudiantes de Farmacia, cuya participación permitirá aportar una visión joven e innovadora al futuro de la profesión

Además, el 24 Congreso Nacional Farmacéutico será un evento Net Zero, compensando su huella de carbono mediante un proyecto de restauración ambiental de espacios naturales asturianos afectados por los incendios de 2023, una iniciativa que vincula la celebración del Congreso con el territorio y el compromiso medioambiental. Teresa Méndez Bravo destacó que “vamos a compensar la huella de carbono apoyando un proyecto con el que se procederá a la restauración ambiental de parte de los parajes asturianos arrasados por los incendios del 2023. De esta manera no solo compensaremos la huella de carbono, sino que los farmacéuticos que nos acompañen dejarán su huella en nuestra tierra contribuyendo a recuperar su flora”.

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En el plano cultural anunció que el Congreso acogerá una exposición al aire libre, que podrá visitarse durante un mes en la Plaza de Porlier de Oviedo para trasladar a los ciudadanos la historia de la Farmacia y su aportación a la sociedad.