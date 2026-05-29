«Escape room» financiero para los alumnos del IES Fleming de Oviedo
La iniciativa de la Cámara de España culmina en el centro ovetense su ruta por el país
Finexit, el innovador «escape room» itinerante impulsado por la Cámara de Comercio de España y Fundación Mapfre, con la cofinanciación de la Unión Europea y la colaboración de la Cámara de Oviedo, culminó aye en el IESFleming una intensa ruta de ocho meses por toda España. La iniciativa, centrada en fomentar la educación financiera entre estudiantes de Formación Profesional, ha recorrido durante el curso 2025-2026 cerca de 150 centros educativos de 110 ciudades de las 17 comunidades autónomas, alcanzando a unos 8.000 jóvenes. La actividad hizo parada en el centro ovetense, donde el alumnado participó en esta experiencia gamificada que combina entretenimiento, trabajo en equipo y aprendizaje práctico. Durante la jornada, los estudiantes han tenido que resolver pruebas relacionadas con conceptos financieros como balances empresariales, pólizas de seguros, cambios de divisas, el código IBAN o el Retorno de la Inversión (ROI), además de otros conocimientos empresariales como la elaboración de un organigrama. La presentación ha contado con la asistencia de José Ramón Prado, concejal de Educación; Pilar Castro, técnico de Empleo y Formación de la Cámara de Oviedo; y Nua Tena Eroles, representante de Fundación Mapfre en Oviedo, además de miembros de la dirección del centro educativo. La trama de Finexit sitúa a los participantes en una misión espacial para encontrar a Erika Midas, fundadora de Midas Corp, desaparecida en Marte tras detectarse una señal anómala desde Phobos. A contrarreloj, los jóvenes deben superar distintos desafíos para resolver el misterio. La iniciativa cobra especial relevancia ante los datos del último informe PISA, que reflejan que el 17% del alumnado español no alcanza el nivel básico de competencia financiera, situándose por debajo de la media de la OCDE.
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