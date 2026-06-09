IU-Convocatoria por Oviedo alerta del riesgo de que Las Lobas renuncien a la Liga Guerreras Iberdrola por falta de financiación

IU-Convocatoria por Oviedo mostró este martes su “profunda preocupación y alarma” ante la situación que atraviesa Las Lobas Global Atac, equipo que podría verse obligado a renunciar a competir en la Liga Guerreras Iberdrola pese a haber logrado sobre la pista un ascenso histórico a la máxima categoría del balonmano femenino nacional.

La formación recuerda que lleva días reclamando una respuesta institucional urgente y ha solicitado la convocatoria extraordinaria de la Comisión de Economía para conocer qué margen de actuación existe y qué iniciativas se están impulsando desde el Ayuntamiento. Sin embargo, considera que, a estas alturas, “no existe una estrategia clara” que permita garantizar la continuidad del proyecto en la categoría que el club se ha ganado deportivamente.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo califican la situación como un fracaso político del Ayuntamiento en un doble sentido. Por un lado, no haber articulado mecanismos de apoyo suficientes para acompañar al club en un momento decisivo y por no haber asumido el liderazgo necesario para movilizar patrocinadores, tejido empresarial y capital privado en defensa de un proyecto que, a su juicio, representa a toda la ciudad.

La coalición considera “inadmisible” que Oviedo pueda perder la oportunidad de contar con un equipo en la élite del deporte español por la falta de una cantidad que, aunque relevante para cualquier entidad deportiva, entiende que es “perfectamente abordable” si existe voluntad política e implicación institucional. Según IU, apenas 120.000 euros separan al club de culminar un logro deportivo extraordinario.

La formación también cuestiona el papel de las grandes empresas vinculadas a la ciudad y de quienes se benefician de la actividad económica y de la contratación pública en Oviedo. En este sentido, se pregunta “dónde están las grandes empresas vinculadas a Oviedo” cuando se las necesita para respaldar proyectos que generan orgullo colectivo, igualdad y proyección exterior. "¿Dónde están grupos empresariales de referencia como los Masaveu o los Cosmen cuando uno de nuestros equipos está a punto de alcanzar un hito mhistórico? La marca Oviedo también se construye apoyando el deporte y la cultura cuando más lo necesitan.

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El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha advertido de que la situación es “especialmente grave” porque restan apenas 48 horas para que la entidad pueda reunir los recursos necesarios y garantizar su participación en la máxima categoría. Suárez ha señalado que el Ayuntamiento “debería haberse puesto al frente desde el primer momento” para reunir a empresas, patrocinadores y agentes económicos en torno al proyecto. “Cuando hablamos de la marca Oviedo, hablamos también de respaldar a nuestros clubes cuando alcanzan el éxito. No basta con hacerse la foto cuando llegan los triunfos; hay que estar presentes cuando toca garantizar que esos triunfos puedan consolidarse”, ha afirmado el edil.