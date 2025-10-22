Douglas Massey, "Princesa de Asturias" de Ciencias Sociales, llena la Fábrica de Armas de la Vega

Centenares de asistentes se acercaron a la Nave Almacén de la Fábrica de Armas de La Vega para escuchar la conferencia "El Futuro de la Especia Migratoria" de Douglas Massey, flamante premio "Princesa de Asturias" de Ciencias Sociales. El discurso del prestigioso sociólogo estadounidense giró en torno a una cuestión: ¿Es viable dar continuidad a la globalización en el contexto político y social actual?

Marta Elvira, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025, fue la encargada de moderar el acto y de presentar al galardonado. Destacó los diferentes cargos que ocupa Massey y profundizó en sus diferentes estudios formativos. Reconoció la dificultad de "resumir un currículum de 80 páginas en tres minutos" y concluyó asegurando que es "todo un honor" contar con su presencia.

"Somos una especie migratoria, siempre lo hemos hecho. En este mundo todos somos migrantes", aseveró Massey, en las primeras palabras de su intervención. Justo después de presentar el tema, hizo un repaso de la evolución histórica de las tendencias migratorias, desde los inicios en el continente africano hasta nuestros días.

Durante toda la conferencia, Massey habló en castellano y se apoyó en diferentes gráficos proyectados en la pantalla de este salón de actos improvisado en la fábrica de La Vega para reforzar los puntos temáticos en los que se detuvo. Remarcó la "complejidad" de la migración en el presente y también comentó que "los datos no respaldan que exista una emigración masiva".

Ahondó en diferentes factores que motivan a las personas a buscar un nuevo lugar para vivir, como la economía, la violencia, los cambios ambientales, la calidad de vida, las tasas de natalidad o el desempleo. "Los países desarrollados necesitan trabajadores y las personas del resto de países necesitan trabajar. No deja de ser demografía básica", apuntó Massey.

Denunció tendencias preocupantes como, por ejemplo, la cantidad de emigración forzada que sigue habiendo o el crecimiento del "populismo autoritario" en Europa. No perdió su peculiar sentido del humor cuando repasó el presente de Estados Unidos y habló con tono irónico del estado de derecho con Donald Trump a la cabeza.

"Estamos en un punto de decisión; los próximos cinco años serán claves. Hay que elegir si continuar con el proyecto de globalización en el que llevamos trabajando tantos años o si vamos a tirar todo el progreso a la basura de un plumazo", concluyó Massey, en una de las últimas reflexiones que compartió con los asistentes.

Inmigración en España

Una vez finalizada la conferencia, Marta Elvira le lanzó una serie de preguntas planteadas por el público con anterioridad. Una de ellas estuvo relacionada con el presente y el pasado migratorio de nuestro país. "Antes de entrar en la Unión Europe había inmigrantes españoles en todas partes, La entrada en el organismo provocó un regreso de muchos de estos porque las condiciones económicas mejoraron", señaló Massey.