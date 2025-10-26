Así reutilizó y transformó la Reina Letizia un vestido (que estrenó en julio) para la entrega de los premios "Princesa de Asturias"

Por primera vez en una ceremonia de entrega de los premios "Princesa de Asturias", la Reina Letizia no estrenó un vestido. Sino que lo reutilizó. Eso sí, dándole un nuevo aire de elegancia. La monarca llevó al teatro Campoamor un diseño de Sibylla (la misma firma que eligió para el concierto del jueves en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo) que estrenó el pasado mes de julio en la entrega de los premios Mariano de Cavia, en Madrid.

Se trata de un vestido negro de corte midi y escote palabra de honor que destaca por su parte superior con corset interior y tejido en crepe de seda. En verano, Doña Letizia completó el look con una de sus joyas más preciadas, un collar de 37 perlas, y unos tacones negros destalonados. La melena la llevó suelta y al natural.

Llegada de los Reyes al Campoamor Galería / Mario Canteli / LNE

Para los premios "Princesa de Asturias", la Reina rescató este vestido de su armario, dándole un toque extra: incorporó una capa de raso de seda superpuesta con cuello alto y manga corta, transformando por completo el diseño de Sibylla. A diferencia de en la gala de los premios Mariano de Cavia, el pelo lo llevó recogido en una coleta y no hubo collares. Lució los pendientes de diamantes negros de la casa suiza De Grisogono (en oro blanco con un diamante en la parte superior y diamantes negros talla pavé en la inferior), que tiene desde 2007 y su inseparable anillo de Coreterno. Finalmente, una cartera negra y los mismos tacones del verano.

Un traje "low cost" en el Reconquista

Con todo ello, la Reina de España volvió a dar una clase de elegancia y de reutilización de prendas. Del mismo modo, el viernes por la mañana, para las audiencias con los premiados en el hotel de la Reconquista de Oviedo, la monarca sorprendió con un traje de una marca "low cost".

Fue un diseño de Mango de la nueva colección "Selection", formado por una americana cruzada de mezcla de lana, larga de diseño recto (89,99 euros); y un pantalón de vestir largo con un ligero toque acampanado (59,99 euros). Como bolso, otro clásico del armario de la Reina: el modelo Victoria Insignia Satchel de Carolina Herrera en color negro. En los pies, zapatos Mary Jane de tacón sensato de la firma Sézane.

Leonor, con un vestido customizado de H&M

Leonor también sorprendió en los premios "Princesa de Asturias" customizando un vestido de otra marca "low cost". Un modelo de H&M de tan solo 49,99 euros (está rebajado y su precio original era de 69,99). El vestido es acampanado en tejido de jacquard, con escote redondo y cremallera oculta. A diferencia del original, el de Leonor tenía más volumen en la falda y las mangas eran más ceñidas y cortas e incluían un botón.