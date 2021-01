Las pequeñas historias de David González: llegó a jugar seis minutos en el Oviedo tras pasar por la cantera del Barcelona

La suerte no le acompañó y las lesiones le lastraron. “Me llevé varios palos. Me hizo madurar muy rápido”, admite el ahora mediocentro del Covadonga, que juega en Segunda B.

Ahora David compagina el fútbol con su profesión (es maestro en el colegio Loyola), con la paternidad y con una reciente enfermedad crónica que le diagnosticaron el pasado noviembre. “Me dolía un pie tras un entrenamiento. Me habían dado un pisotón y pensé que estaría lesionado porque llevaba ya tiempo con dolores. Fui al médico y me dijeron que había algo más. Me diagnosticaron artritis psoriásica. Ya estoy en tratamiento, estoy bien y no tengo porque notarlo a largo plazo”, desvela el ovetense, que seguirá jugando al fútbol.

A sus treinta años, David rememora una vida deportiva llena de casualidades. Idas y venidas. No logró llegar a ser futbolista profesional, pero sí vestirse la camiseta del equipo de su ciudad. Lo hizo de forma efímera: jugó solo dos partidos y un total de seis minutos.

“Cumplí un sueño que muchos otros no pueden decir. Fueron unos pocos minutos, pero lo considero un privilegio. Tengo en casa la foto del día del debut y a mi hija Alejandra, que tiene 9 meses, le podré decir que jugué en el Oviedo”.

La historia del ovetense para llegar al club está llena de jugosos detalles. Tras empezar en el Vallobín y en el Astur le llegó su momento en alevines: el Oviedo le recluta para hacer las pruebas en la cantera. Las supera. “Era la época de Primera División y era tremendo estar allí. Fueron dos años maravillosos, pero el tercero casi no jugaba”. Por ese motivo regresa al Astur siendo infantil, que luego pasó a ser el ACF. Años después le lloverían “injustas” críticas por ello.

Hasta que el Barcelona aparece en escena. Era el año 2004. “Me invitaron en Semana Santa a ir unos días y ver las instalaciones”. Estuvo de lunes a viernes. Pocos días después, un directivo del Barcelona se presentó en Oviedo para reclutarlo. “Quería fichar, pero mi madre no me dejaba. Decía que la única condición para que fichase era que pudiese verme más”. Dicho y hecho: el club accedió a pagarle a la familia un vuelo y la estancia en un hotel cada dos fines de semana.

“Estar en el Barcelona fue increíble. Pasé cuatro años maravillosos. Rodolf Borrel fue el entrenador que más me marcó. Además, estuve con la selección española sub-17 y logramos quedar campeones de Europa y subcampeones del Mundo”, recuerda David, que compartió vestuario con jugadores como Bojan o Fran Mérida.

Su etapa en La Masía acabó en 2008. Richard Rodríguez, entrenador ovetense ahora en Japón, era el director deportivo del Málaga y le llamó. Le ofrece hacer la pretemporada con el primer equipo y foguearse en el filial. David acepta.

En aquel vestuario estaba Arnau, actual director deportivo del Oviedo. “Era el capitán y no tuve mucho trato con él. Estaba mucho con Adrián López. Estuve dos años allí y en el segundo Muñiz no se portó muy bien conmigo. Iba a irme cedido al Castellón y lo paralizó. Luego el jeque compró el club y me dijeron que debía buscar una cesión. Aparece el Cádiz, pero cuando estoy ahí me lesionó y me dijeron que debía salir, que no iban a foguear a un futbolista de otro equipo. Fue un palo gordo porque yo solo tenía 20 años”.

Es en ese momento de debilidad cuando aparece la opción de volver al Oviedo. El problema fue doble: las circunstancias y que el mandamás por aquel entonces era Alberto González. El antiguo máximo accionista y presidente preparaba la venta del club al grupo mexicano Pegaso y Richard Rodríguez iba a ser el entrenador.

Todo se fue al traste. “Estaba muy ilusionado y Richard me decía que confiaba en que se solucionase.

Tenía otras opciones, pero las paralicé todas. Los días pasaban y no se concretaba nada y cuando faltan quince minutos para cerrar el mercado fui corriendo a la Federación y firmé una ficha con el filial porque no me quedaba otra opción.

Fue un palo muy gordo que no esperaba y a nivel mental me afectó. Además, soporté críticas y mentiras injustas por haber jugado en el ACF en infantiles. Yo soy oviedista de toda la vida y me dolió”.

David jugó una temporada en el Vetusta y a la siguiente era uno más en la dinámica del primer equipo, a las órdenes de Pacheta. Debutó en el Tartiere el 8 de enero de 2012. Mañana se cumplen nueve años. “Fue un orgullo. Corto, pero un orgullo”.

Tras su etapa en el Oviedo fichó por el Caudal y estuvo dos años parado por otra lesión. Probó suerte en Inglaterra y estuvo unos meses en el Macclesfield Town. Fue para formarse más, inmerso ya en la carrera de Magisterio.

Regresó a Asturias por morriña y jugó en el Caudal y en el Marino. Su idea era renovar con el club de Luanco, pero una oportunidad laborar en el colegio Loyola le empujó a aceptar la oferta del Covadonga. “No llegué a nada en el fútbol, pero fue un sueño debutar con el Oviedo y un privilegio todo lo que me sucedió”.