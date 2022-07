El Oviedo comunicó esta tarde la situación contractual de la plantilla del primer equipo y confirmó que Mossa no entra dentro de los planes del club. El ya exlateral del Oviedo no había recibido una oferta de renovación después de concluir su contrato y ahora ya es oficial que no seguirá en la entidad oviedista después de cinco años en el primer equipo.

Además, el Oviedo hace referencia a la situación de Borja Sánchez, al cual "se le ha presentado una oferta de renovación", y la de Montiel, que "finaliza cesión y el club trabaja en la posibilidad de renovarla". Además, el club hizo oficial el fichaje del portero Quentin Braat, que llega procedente del Chamois Niortais y firma por tres temporadas. El fichaje lleva cerrado meses y Rubén Reyes lo anunció en su despedida como director deportivo. Así está la plantilla del Oviedo Joan Femenías: finaliza contrato. Se le presentó oferta de renovación sin alcanzar acuerdo para su continuidad. Hugo Rama: contrato en vigor. Citado para el inicio de la pretemporada. Rodri Tarín: contrato en vigor. Citado para el inicio de la pretemporada. David Costas: contrato en vigor. Citado para el inicio de la pretemporada. Luismi: contrato en vigor. Citado para el inicio de la pretemporada. Javi Mier: contrato en vigor. Citado para el inicio de la pretemporada. Viti: contrato en vigor. Citado para el inicio de la pretemporada. Sangalli: contrato en vigor. Citado para el inicio de la pretemporada. Borja Bastón: contrato en vigor. Citado para el inicio de la pretemporada. Borja Sánchez: finaliza contrato. Se le ha presentado oferta de renovación. Jirka: contrato en vigor. Citado para el inicio de la pretemporada. Dani Calvo: contrato en vigor. Citado para el inicio de la pretemporada. Tomeu Nadal: contrato en vigor. Citado para el inicio de la pretemporada. Jimmy: contrato en vigor. Citado para el inicio de la pretemporada. Brugman: finaliza cesión. Samuel Obeng: contrato en vigor. Citado para el inicio de la pretemporada. Joni Montiel: finaliza cesión. El Club trabaja en la posibilidad de renovarla. Christian Fernández: el club ejecutará cláusula por la que se finaliza vinculación. Matheus Aiás: finaliza cesión. Pombo: finaliza cesión. Carlos Isaac: finaliza cesión. Pierre: Cesión hasta final de temporada en Macabi Haifa. Mossa: el club ejecutará cláusula por la que se finaliza vinculación. Lucas: contrato en vigor. Citado para el inicio de la pretemporada. Jorge Mier: regresa tras cesión. Citado para el inicio de la pretemporada. El Club agradece profundamente a Mossa, Christian Fernández, Joan Femenías y a los futbolistas que finalizan cesión Brugman, Matheus Aiás, Pombo y Carlos Isaac, su entrega, trabajo y compromiso mostrado con la entidad durante el tiempo que han defendido los valores de nuestra entidad.