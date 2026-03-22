Objetivo playoff: la afición del Salas, convencida de asegurar un puesto en la lucha por el ascenso

Partido de máxima importancia este domingo en El Zaguán para el Salas, tras dejarse dos puntos en el empate a uno en La Toba (Avilés) contra el Versalles B. Los locales iniciaron el encuentro en quinta posición tras la goleada del Hispano B al Marino de Cudillero, por lo que la victoria era casi obligatoria para seguir en puestos de playoff. En frente estaba el San Fernando, el farolillo rojo de la clasificación, que desde el principio sufrió las embestidas de uno de los cocos de la categoría.

El encuentro arrancó como era de esperar. El Salas salió con un planteamiento muy ofensivo a partir del cual logró generar varias ocasiones en el primer cuarto de hora. Con una presión alta y el juego volcado a las bandas, los locales lograban crear ocasiones en muy pocos pases. Tras varios córners y alguna meritoria intervención del guardameta rival, finalmente llegó el primer tanto a los 15 minutos de partido en botas de Enol, que remató en el área pequeña. Apenas unos minutos después llegó el segundo, también de Enol, que empaló el balón de nuevo al primer toque al fondo de la red. En apenas 20 minutos, el Salas puso el partido donde quería y, al descanso, ya se imponía por cuatro tantos a cero.

Un centenar de aficionados

Mientras tanto, la grada del Salas disfrutaba de la tranquilidad del marcador en uno de los encuentros más plácidos para los locales. En total, al campo acudieron en la tarde de domingo cerca de un centenar de aficionados, convencidos la mayoría de lograr un buen resultado para seguir peleando por el playoff de ascenso. Con 4-0 en el marcador, los equipos fueron a vestuarios y varios de los asistentes aprovecharon para ir a la cantina a reponer fuerzas, mientras que los más pequeños regresaron a la cancha ubicada a la entrada del campo, en la que disputaron varios partidillos para emular a los jugadores.

“El equipo ha mantenido la moral muy alta. El objetivo claro es luchar por el ascenso”, comentó Carla González, avilesina que desde hace un año es una más en la grada del Salas, club del que no se pierde ningún partido, puesto que su pareja es uno de los integrantes de la plantilla, Luis Fernández.

Sobre el transcurso de la temporada, González señaló que “va bastante bien” aunque “ha habido algunos partidos en los que parecía que la cosa iba a ir mejor”. Aun así, la avilesina puso el foco en los partidos que restan de la temporada y se mostró confiada en las opciones del Salas: “Todo se decide en el campo. Hay rivales muy duros pero aún quedan partidos por jugarse”. Por ello, González se mostró optimista: “Se merecen un puesto en playoff por todo el trabajo que han hecho. La plantilla es muy buena y lo han hecho muy bien”.

Partido tranquilo

Por su parte, Gabriel Jiménez, vecino de la localidad, también se mostró satisfecho con el transcurso del partido y de la temporada a excepción de dos encuentros. “Los partidos contra el Cornellana hicieron daño, pero en general hay que estar contentos”, confesó Jiménez, que como el resto de la afición tiene la mirada fija en el playoff: “La esperanza es estar ahí arriba al final de la temporada y luchar por el ascenso. Tiene buena pinta y la afición siempre se vuelca con el equipo”.

Noticias relacionadas

Casi al final de los 90 minutos, el Salas sumaba ya diez tantos y la afición se mostró encantada. “Hoy ha sido un partido muy tranquilo. Hacía falta para recuperarse después del Versalles. Goles y buenas sensaciones siempre es buena receta”, comentó Pedro Fernández a la finalización del encuentro con un marcado de 8-0 para el Salas, que sumó tres puntos más para situarse de nuevo 4.º en la tabla con 51 puntos, a 2 del Versalles y a 4 del Tapia, 3º y 2º respectivamente. “Seguimos en la lucha. Quedan pocos partidos pero hay un pie en el playoff. El ascenso sería un premio muy merecido”, concluyó Fernández.