Casa Ricardo y Al Son del Indiano, de Salas, "Plato de oro" y "Gorro Blanco" en los Premios Nacionales de Radio Turismo y Gastronomía

"Plato de Oro" para Casa Ricardo de Cornellana y "Gorro Blanco" para el cocinero Luis Rubio de Al Son del Indiano de Malleza. Los restaurantes de Salas presumieron este pasado martes de buenas cocinas en la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Radio Turismo y Gastronomía, celebrada en el palacio de La Ochava, en Madrid, donde los cocineros salenses recibieron el homenaje y aplauso de sus compañeros de todo el país.

"Estamos muy contentos siempre con los reconocimientos que recibe la hostelería salense, es un orgullo y un prestigio poder presumir de buena cocina en el concejo", celebró por vía telefónica el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, quien acompañó a los propietarios de ambos establecimientos en la ceremonia. Hasta Madrid acudieron los propietarios de Casa Ricardo, Juanjo Pico y la guisandera, Luisa Sánchez, y Monserrat Pico; por parte de Al Son del Indiano acudieron Luis Rubio e Inés Rubio.

Estos prestigiosos premios, decanos desde 1984, distinguen la calidad y trayectoria de restaurantes, posadas y chiringuitos en España siendo otorgado por un comité de expertos en cada provincia. En el caso de Asturias y León, la persona encargada es el gastrónomo Carlos M. Guardado, presidente de la Academia de Gastronomía "Caminos de Santiago", con sede en el concejo.

"Se mira, entre otros, la relación entre calidad y precio y la situación que, en este caso, es privilegiada al estar en el Camino Primitivo a Santiago", detalla al teléfono Guardado, quien tiene como mano derecha en esta labor a la presidenta del Club de Guisanderas de Asturias, la salense Amada Álvarez, quien también estuvo presente en la gala de premios que acogió la localidad madrileña de Valdilecha.

Casa Ricardo se alzó con el "Plato de Oro", que reconoce a los restaurantes por sus buenas cartas y referencias de críticos culinarios. Por su parte, Al Son del Indiano, que ya fue "Plato de Oro" en una edición anterior, recibió la distinción "Gorro Blanco" a los mejores chefs que, en este caso, es el cocinero Luis Rubio.

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Los premiados celebraron por todo lo alto los galardones en Madrid, que a partir de ahora colgarán de las paredes de sus restaurantes. "Invitamos a los asturianos y a la gente de fuera a que nos visiten y vean esos buenos 'quehaceres' de la buena cocina que tenemos en los restaurantes de Salas", concluye el Alcalde.