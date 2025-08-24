¿Gua Sha o roller de jade?: los riesgos que estos dispositivos de belleza pueden tener para la salud

"La Gua Sha y los rollers de jade pueden destrozar la salud, además de ser inútiles". Esta es la contundente afirmación del dermatólogo Álex Docampo. A través de su perfil de TikTok ha compartido por qué estos objetos tan presentes en redes sociales pueden tener más contras que pros si los usamos con frecuencia.

"Últimamente está de moda ver en redes sociales, promovido por influencers y hasta por algunos sanitarios, el uso de wasa y rollers de jade. Te prometen milagros para tu piel, desde eliminar arrugas hasta mejorar el contorno facial. Pero vamos a ser sinceros, ¿de verdad crees que pasarte una piedra por la cara va a quitarte las arrugas?No solo es ridículo, sino que además, sin saberlo, puedes estar contribuyendo a la explotación laboral y el trabajo infantil en países como Madagascar o Myanmar", indica el experto.

"Mientras te venden la fantasía de la Gua Sha, miles de personas sufren en las minas de donde se extraen estas piedras, trabajando en condiciones peligrosas e inhumanas.Incluso se ha documentado el uso de trabajo infantil en la extracción de jade", añade.

Y es que "la demanda de estas piedras para la industria de la belleza ha crecido tanto que se está explotando a comunidades enteras, que dependen de este trabajo bajo riesgos como deslizamientos de tierra que causan muchas muertes al año y enfermedades pulmonares", indica.

🚨CUIDADO CON LA GUASHA‼️ Estos aparatos son inútiles en tu rutina de skincare, no han demostrado ningún beneficio en la piel. Un masaje que te podrías hacer con tus propios dedos. 🙄 Pero no solo no sirven para el consumidor final, sino que, al otro extremo de la cadena, la extracción de estas piedras acaba con la salud de muchas personas. 😡

"Los únicos que se benefician de todo esto son las empresas que fabrican estos productos. Invierten millones en publicidad y fichan a influencers para hacerte creer que estos rituales funcionan y que necesitas uno de estos aparatos en tu rutina de skincare".

"La verdad es que los supuestos beneficios en la piel no tienen ningún respaldo científico. No hay ninguna prueba que demuestre que estos rollers y guasas realmente hagan algo significativo en tu piel", señala Docampo.

"En resumen, no solo estás comprando una herramienta inútil, sino que también estás financiando un sistema que se aprovecha de los más vulnerables. Es un ciclo que beneficia solamente a las grandes empresas y a los pseudo-influencers que ganan dinero vendiéndote falsas esperanzas. Si realmente te importa tu bienestar y el de los demás, piénsalo dos veces antes de caer en esta moda", cuenta el dermatólogo.