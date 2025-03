El deseo de cumpleaños del alcalde de Siero: "Ojalá Costco presente lo antes posible su plan como proyecto estratégico"

El alcalde de Siero, Ángel García, sopló este martes las velas de su 51 cumpleaños en el despacho de la Alcaldía con un deseo muy claro. "Ojalá que Costco presente lo antes posible su plan para poder ser declarado proyecto estratégico por parte del Gobierno del Principado". Este es un paso imprescindible para que la implantación de la cadena americana de hipermercados en el polígono de Bobes pueda ser una realidad.

El regidor explicó que "aún no han hecho la solicitud, pero me consta que ya están ultimando los detalles del documento para poder presentarlo a la consejería de Industria del Principado". García detalló que "una vez que se presente la solicitud, que lleva tiempo porque es algo bastante complicado, la ley marca que desde el Gobierno autonómico, tienen tres meses para resolverlo".

Asegura que aún no conoce la fecha concreta en la que Costco presentará el escrito, pero que "probablemente me avisen", aunque apunta que "en este tema, es cuestión del Principado decidir cómo se gestiona la información, desde el Ayuntamiento ahí no nos vamos a meter".

García insistió en que "es una gran suerte cumplir años y es motivo de celebrar siempre" y que no le importaría que "este regalo y este deseo se cumpliera cualquier otro día del año y no necesariamente en mi cumpleaños".