Fútbol y discapacidad se dan la mano en Siero: este es el singular proyecto solidario de la Asociación Nora
La entidad aspira a seguir dando cobertura a las terapias de los 75 usuarios que asisten a sus programas en la actualidad
Doce meses, doce equipos y una causa común: la integración y la visibilización. Un grupo de 40 usuarios de la Asociación Nora de atención a personas con discapacidad psíquica y parálisis cerebral protagonizan este año una nueva edición del calendario solidario de la entidad polesa, una iniciativa que en esta ocasión ponen en marcha en colaboración con el club La Isla Siero Fútbol Sala.
Los chavales aparecen en una docena de imágenes con otros tantos equipos locales, realizadas por la fotógrafa mierense Carolina Teijeiro y con el objetivo de recaudar fondos para las múltiples terapias y actividades que prestan a 75 usuarios en Nora. En las instantáneas se refleja "la importancia de decir sí a la capacidad", destaca Hugo Nava, presidente del Club La Isla, que ya ha colaborado en otra ocasiones con Nora con el espíritu de que "la integración tiene que ser la base del deporte". "Hacen un trabajo espectacular y estamos encantados de posar con ellos para este fin", destaca Nava tras un trabajo que ha involucrado a todos los equipos y categorías del club.
La asociación Nora por su parte ha agradecido la "amabilidad y enorme paciencia" de los jugadores, que ha dado lugar a un calendario a todo color, con fotos de gran formato que se puede adquirir en las instalaciones de la propia entidad, en la imprenta Noval "que siempre colabora con nosotros" y en otros establecimientos asociados que se irán dando a conocer en los próximos días. Los usuarios aparecen en ellas en cuidadas poses, en las instalaciones deportivas en las que juega el club y siempre con una sonrisa y la positividad por bandera.
En total se han imprimido 250 calendarios que se venden a un precio de 7 euros. Los beneficios van destinados, como cada año, a financiar las actividades que se desarrollan en la Pola: fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, logopedia, psicomotricidad, aula TIC, atención integral para adultos, gimnasia, peluquería, cocina, escuela de padres, talleres de autoayuda, con caballos o club de ocio. Todo ello con precios "muy asequibles, lo que facilita mucho a las familias tener una atención adecuada", destaca la presidenta, Patricia Suárez. Y con la intención de "seguir ofreciendo estas herramientas", para que la entidad continúe siendo referencia en Asturias para este tipo de intervenciones.
